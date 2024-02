El bus de “Fonso” para “carretar”, la Guardia Civil y Franco sirven de “cebo” para atraer a la Festa do Momo de Vilanova

Desde hace algunos años, y con el objetivo de atraer a miles de visitantes a Vilanova durante la celebración del Gran Desfile do Momo, la organización saca siempre un vídeo de promoción que es una imagen del propio Carnaval: divertido, sarcástico y provocador. Este año vuelve a cumplir con todos los requisitos, sin faltar elementos que en años anteriores ya estuvieron presentes, como Francisco Franco o la Guardia Civil. El Momo, que se celebrará el domingo después de ser aplazado por las elecciones, mantendrá su identidad oculta hasta el inicio del propio desfile.

El vídeo, de 6.34 minutos de duración, se inicia con un avista aérea de Vilanova para dar paso a una conversación telefónica entre el alcalde, Gonzalo Durán, y Xacobe Pérez, que se encuentra en la Estación Marítima. Durán se queja que por culpa de las elecciones el Momo vendrá tarde y hace falta que venga gente.

Pérez pide el Rolls, pero Durán se lo niega al estar “escarallado”, en alusión a un percance que el regidor tuvo hace unas semanas. Pérez se compromete a buscar alguna solución.

Tras despedirse, Xacobe vuelve a coger el teléfono y llama a “Fonso” y le pide el “cacharro” para “carretar” gente para el Momo. El “cacharro” es un autobús Mercedes Benz de los años 50 que comienza a “apañar xente” a imitación del vídeo que Alfonso Rueda mostró en la precampaña. Los primeros que recoge Pérez a los mandos del autobús son tres mariscadores que van “a rañala”. La siguiente parada es en As Sinas para recoger a tres mariscadoras que van a “a marea”. En San Miguel de Deiro, Pérez recoge a dos jubilados y en el campo de O Terrón, los que se suben al autobús son “os pelotas” un equipo de fútbol.

Otra de las paradas es para recoger a “Trosma” y a “Ghoriño”, que se encuentran vendiendo fruta en las inmediaciones de la carretera de Lobeira. El artista Isi no duda en subirse al autobús. Tres trabajadores que se encuentran descansando, entre los que está el artista David Amor, dudan si subirse en la siguiente parada, descartándolo por completo mientras recomiendan que se suba “Fonso”. Lucky y Carmen de la Orquesta Aché si que se suben al autobús con la charanga “Morreu Anxelo”.

La penúltima parada es un cementerio, donde se sube un féretro, antes de que les pare la Guardia Civil. Lo que parecía un control que iba a ser difícil de superar, resulta que no lo es tal, ya que los agentes no cuentan con gasolina en sus motocicletas, por lo que no les queda otra que subirse al autobús. Antes de que se cierre la puerta, aparece “Paco” (Francisco Franco), que también se sube. Es ahí cuando Xacobe Pérez mira a cámara y dice que “solo faltan ustedes” para animar a todo el que contemple el vídeo a acudir a Vilanova de Arousa, a partir de las 17.00 horas del domingo a la “Gran Festa do Momo”.

El vídeo no finaliza ahí, sino que una imagen de dron muestra a un encapuchado pintando las letras del municipio en la rotonda de O Terrón, en alusión a lo que ocurrió en la última Nochebuena.