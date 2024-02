Más de 300 personas caminan en apoyo del esgrimista ciego Kiko Rodríguez, en Meis

Natural de la parroquia meisina de Paradela, aunque residente en Cangas, Marcos Rodríguez “Kiko”, se encontró ayer con la solidaridad de sus vecinos, pero también de muchas personas de otros puntos de la comarca, que no dudaron en participar en la “andaina” que se organizó para recaudar fondos que le permitan continuar con su carrera como tirador de esgrima a pesar de los problemas de visión que tiene.

La andaina, para la que había que inscribirse y abonar unos cinco euros, fue organizada por la Asociación Cultural A Croa de Paradela y consistía en un recorrido circular de seis kilómetros por la parroquia que le vio nacer. Rodríguez no pudo participar en ella al encontrarse en una competición, pero si lo hicieron una importante cantidad de vecinos de esa parroquia, a los que se sumaron participantes de otros puntos de la comarca de O Salnés. Entre ellos, destacó la presencia de 83 alumnos del IES Ramón Cabanillas de Cambados y varios de sus profesores. Todos ellos lo hicieron bajo el lema “O Cabanillas con Kiko Camiño dos Xogos Paralímpicos de París”. El recorrido llevó a los participantes por algunos de los lugares más atractivos de la parroquia, como pueden ser en Monte da Croa, los molinos, la playa fluvial o la Pedra dos Mouros entre otros, finalizando en el mismo punto de salida, el campo de A Boca.

El joven de Meis tiene veinte años y una visión muy reducida, lo que no le ha impedido convertirse en un tirador de esgrima de alto nivel. Tal ha sido su crecimiento en esta práctica que ha dado el salto, recientemente, del Club Esgrima Cidade de Vigo al Club Scherma Milano, que le ofrece competir a nivel internacional e ingresar en un centro de alto rendimiento. Sin embargo, una parte de los viajes debería costeárselos el joven, por eso se ha celebrado esta “andaina”, que tuvo lugar en el marco de la II Festa do Cocido. Esos gastos pueden acabar suponiendo un importante coste al final del año que Rodríguez no puede asumir tan fácilmente.