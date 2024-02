Y Valga sacó los jamones a pasear

Los valgueses –parece que más que nunca– pasearon ayer junto a 14 jamones –uno más que el año pasado– con los que recorrieron las aldeas, manteniendo así con vida la tradicional procesión del día de la Candelaria, en esta ocasión festivo local.

Una tradición que nadie quiere perderse y se remonta al siglo XIX, cuando los vecinos, desesperados por cuanto estaban padeciendo, decidieron entregar lacones a los santos como ofrenda para tratar de evitar que la peste siguiera matando su ganado, sobre todo cerdos.

Ahora no hay peste –al menos no desde el COVID y no como aquella otra– y poco ganado queda en las cuadras, pero los vecinos y el Concello no quieren dejar morir una cita anual tan concurrida, llamativa, entrañable y “enxebre” como esta.

Religiosa y cultural

Una procesión de tintes religiosos y culturales que resulta siempre de lo más recomendable y se completaba con la subasta de los lacones trasladados en procesión desde la capilla de Vilar hasta la iglesia de Cordeiro; el más caro a 75 euros y los demás todos por encima de los 35.

En definitiva, toda una experiencia que vale la pena preservar, de ahí que el concello también colaborara donando dos de los lacones.

Además contó con unas condiciones meteorológicas espléndidas de las que disfrutaron tanto los vecinos de costumbre como otros que se estrenaban en este recorrido –incluidas nuevas generaciones– y que al finaliza han confesado estar “encantados” con el resultado.

El recorrido

Unos y otros, junto a diferentes representantes del gobierno que dirige Bello Maneiro, salieron a procesionar con los lacones eso de las diez de la mañana. Lo hicieron portando las bendecidas imágenes de San Paio (Pelayo), San Antonio y San Roque para avanzar por Vilarello, Moldes, As Eiras, Areal, Outeiro, Beiro y Ferreirós.

Completaron alrededor de cuatro kilómetros deteniéndose, como manda la tradición, en cada una de las aldeas, donde los caminantes reponen fuerzas y se lanzan salvas de bombas de palenque.

Lugares, por cierto, previamente engalanados por los vecinos con acacias, camelias, naranjas y elementos similares, siendo especialmente destacada la parada en Ferreirós, donde la tradición dice que se sirva a los participantes un aperitivo a base de vino, refrescos y dulces.