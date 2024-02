Arosa arremete contra la Xunta por el abandono de los viales autonómicos de A Illa

El pésimo estado de conservación en el que se encuentran algunos de los viales autonómicos que atraviesan A Illa ha hecho estallar al alcalde del municipio, Luis Arosa, que reclama a la Consellería de Infraestruturas una urgente actuación para acabar con “verdaderos boquetes” en el asfalto. Arosa realizaba ayer un recorrido por la situación en la que se encuentra la rotonda de acceso a A Illa, en la zona de A Franqueira. El pasado mes de noviembre, el regidor denunció la existencia de verdaderos agujeros que ponían en riesgo la circulación. Lejos de solucionarse, “lo que hicieron desde la Consellería de Infraestruturas fue parchear simplemente y se comprometieron a preparar un estudio para tratar de solucionarlo”.

Más de dos meses después de aquello, el bache vuelve a estar igual que antes y “del estudio no sabemos nada, sobre todo porque la propia Xunta no lo contempla en sus presupuestos, así que no sé con que dinero se va a buscar una solución”. Arosa insiste en que toda esa zona necesita un asfalto nuevo, lo que “serían unos 500 metros de asfalto, que es lo que tienen que hacer, pero la dejadez que tienen en la administración autonómica es de auténtica traca”. Mantiene el regidor que “da la sensación de que para la Xunta no existimos, que no somos un municipio más de Galicia y que han decidido pasar de nosotros hasta para vender el humo que llevan vendiendo desde hace meses para esta campaña electoral”.

Otra de las infraestructuras que se encuentran en un estado bastante deplorable son los carriles peatonales y ciclistas del puente de A Illa. Cemento levantado, arena acumulada en muchos tramos y totalmente desgastados tanto en la zona de Vilanova como de A Illa son la imagen que “reciben muchos visitantes al acercarse al municipio, recibiendo una imagen de descuido y abandono total”. Arosa lamenta que desde la Xunta apenas se realicen tareas de mantenimiento del viaducto y que se mantengan las zonas dañadas de la valla.

Entiende que estas situaciones son conocidas perfectamente por el candidato a presidente de la Xunta del PP, Alfonso Rueda, “un habitual de A Illa a la hora de pasear o andar en bicicleta, algo en lo que es bienvenido, pero también podría esforzarse un poco para, al menos, mantener en buenas condiciones las infraestructuras que son de su competencia”.

El regidor ya se quejó la pasada semana de la situación en la que se encuentra el colegio Torre-Illa, pendiente de que se acometa, de una vez por todas, una importante remodelación que mejore la situación en la que se encuentra el centro. De hecho, Arosa mantiene que en Educación son perfectamente conscientes del estado del colegio pero no han dado un solo paso para atender sus necesidades.