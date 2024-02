Vilagarcía tendrá más semáforos acústicos para facilitar la accesibilidad a invidentes

El gobierno de Vilagarcía elaborará un plan plurianual de eliminación de barreras arquitectónicas, eliminará los puntos de mayor peligrosidad en el municipio, dotará a los semáforos de señales acústicas o nuevos sistemas como activación por mando, revisará los pasos de peatones para que tengan en sus inmediaciones baldosas con botones e incorporará el braille en la cartelería y espacios municipales. Así lo recoge la moción del Partido Popular que ayer fue aprobada por unanimidad y que está encaminada a mejorar la accesibilidad a las personas invidentes. Dos vecinos con discapacidad visual que asistieron al pleno recabaron previamente más de 1.200 firmas que respaldan sus reivindicaciones.

En una sesión con múltiples reproches políticos debido a la inminente cita con las urnas, los grupos encontraron el consenso en este asunto, que no obstante no estuvo exento de dardos. El alcalde agradeció a las dos personas invidentes su asistencia al pleno y manifestó que aunque “afortunadamente en la actualidad hay una mayor sensibilidad por parte de la sociedad con las personas con dificultades visuales, auditivas, etc., todavía queda mucho camino por recorrer, no solo en Vilagarcía, sino en los 313 concellos de Galicia y en toda España. De hecho si pienso en la calle menos accesible de nuestra ciudad es Agustín Romero, que es de la Xunta”, espetó Alberto Varela. “Esto es cosa de todas las administraciones”, agregó.

Las calles humanizadas

La portavoz del gobierno socialista, Tania García, mencionó algunas de las mejoras en materia de accesibilidad efectuadas por el gobierno y garantizó que “todas las nuevas actuaciones cumplen con la normativa”, que por otra parte debe ser así para poder recibir fondos europeos.

En cuanto a las medidas ya realizadas, mencionó la señalización con pictogramas de los colegios electorales, el doblaje en lengua de signos del pregón de las fiestas, la reforma del entorno de Matosinhos, las aceras de la calle del asilo o las rampas de acceso en los centros culturales. Coincidió con el alcalde en que “hicimos cosas pero todavía queda por hacer”. “Tienen nuestro compromiso de que seguiremos trabajando en esa línea, intentaremos dar respuesta a las demandas para lograr una Vilagarcía accesible”, dijo García.

Por su parte, la portavoz del PP, Ana Granja, recordó que este asunto ya lo llevó a pleno en 2017 y 2020 y que las personas con discapacidad visual “nos dicen que siguen teniendo muchos problemas”.

Xabier Rodríguez, del BNG, apoyó la moción aunque se mostró consciente de que “presupuestariamente no es una cuestión que se pueda resolver de forma inmediata”. Fajardo, de EU, criticó que “por cuestión de estética se deje al margen la accesibilidad” en referencia a las calles reformadas.

Con respecto a los árboles que el Concello puso en las puertas de los comercios durante las Navidades, el colectivo de invidentes se quejaba de que eran un obstáculo. El regidor respondió que “se consultó las medidas de las macetas con la ONCE”.

La deuda enciende un debate con claros tintes electorales

Las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina y ello se notó en el pleno de ayer en Vilagarcía, donde el debate político estuvo claramente marcado por los comicios. Los argumentos, los habituales, llegándose a colar en la sesión los 12 millones de deuda que Fole dejó a Varela o los 24 con los que se encontró el exregidor popular tras el mandato de Dolores García. Incluso también hubo referencias a Junts y a la amnistía. Todo comenzó con lo que debería ser un puro trámite, la aprobación definitiva de la Conta Xeral de 2022. Pero todos los grupos aprovecharon para intervenir.

Juan Andrés Bayón, del PP, fue el más contundente con una retahíla de datos de deuda que elevan a Vilagarcía “a la Champions League de la provincia” al ser el segundo concello con más deuda viva: 7,2 millones de euros frente a los 3,9 de 2019. Entre 2021 y 2022 la deuda con los bancos por habitante creció de 412 a 512 euros.

A ello se suma, según las cifras aportadas por el PP, un 68% de ejecución presupuestaria en 2022, quedando 15 millones de euros sin gastar. Fajardo, de Esquerda Unida, también insistió en el escaso grado de ejecución de las Cuentas, a lo que los socialistas respondieron que se debe a su esfuerzo en buscar dinero en otras administraciones para ejecutar proyectos, tanto en la Diputación como en la Xunta, Estado y también Europa.

El alcalde acusó a Bayón de “hacer trampas con los números” y aseguró que Vilagarcía terminó 2023 con una deuda viva de 6 millones. “Es lógico que tengamos más préstamos porque somos el tercer municipio en población”, dijo Varela.

Quienes tuvieron un encontronazo fueron EU y BNG. Fajardo advirtió del “papelón” de los nacionalistas por “ser más gobierno que el gobierno” y Rosa Abuín, visiblemente molesta, lo acusó de populista: “Ya sé que usted quiere entrar en el gobierno pero no puede porque necesita dos concejales”.