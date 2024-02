El Partido Socialista abre la campaña en Vilagarcía retando al Partido Popular a un debate sobre el trato de la Xunta

El Partido Socialista inicia el camino de la campaña electoral con el firme convencimiento de que el cambio en el gobierno autonómico será posible con José Manuel Gómez Besteiro como futuro presidente. Así lo afirmaron el alcalde Alberto Varela y el número 4 de la lista socialista por Pontevedra, Julio Torrado, en la presentación de los carteles de esta campaña.

“Estamos ante una carrera electoral ilusionante. Es tener la oportunidad de debatir y poner sobre la mesa las cosas que realmente importan en Vilagarcía y que dependen de la Xunta de Galicia. En los últimos años se nos ha tratado de manera sectaria y ha habido una discriminación que tiene que ser rebatida el próximo 18 de febrero”, apuntó Torrado.

Acerca de los asuntos que requieren un cambio para beneficio de la ciudadanía de Vilagarcía, el diputado autonómico considera que “cada persona que necesita una cita de atención primaria no tiene porque hacer colas en el ambulatorio. Tampoco puede ser que no se haya construido ninguna vivienda pública en Vilagarcía en los últimos 15 años. Nosotros tenemos un plan de construir 2.500 viviendas en Galicia. No puede ser que mientras España crece, Galicia lo haga muy por debajo de la media española”.

Se presta además Julio Torrado a debatir públicamente las propuestas socialistas con Raúl Santamaría, representante del Partido Popular por Vilagarcía y O Salnés, en la lista encabezada por Alfonso Rueda en Pontevedra: “Queremos ofrecer esa posibilidad de debate para que la ciudadanía lo vea y que el Partido Popular salga de su escondite. No somos capaces de detectar las inversiones de las que hablan en Vilagarcía y queremos que muchas cosas salgan adelante” .

Por su parte, Alberto Varela también enfatizó “la importancia de estas elecciones. Es algo que hay que trasladar a la ciudadanía porque nos estamos jugando mucho para Vilagarcía”. En la misma línea, el alcalde dejó claro que “nos jugamos una mejor atención sanitaria, vivienda pública, inversiones en carreteras autonómicas, inversiones en el mantenimiento de los colegios e inversiones en nuestra ciudad acordes a la importancia de la misma. Nos discriminan y por eso vamos a ganar estas elecciones y que Vilagarcía tenga lo que merece”.