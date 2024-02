Mar escenifica su apoyo a conserveras y cofradías

Con el arranque de la campaña electoral, todos los grupos políticos cargan de actos la agenda de sus candidatos, que en este proceso parece que van a estar especialmente volcados con la ría de Arousa, tanto en su cara Sur (O Salnés-Ullán) como en la Norte (Barbanza).

Y al hablar de Arousa, todos los partidos tienen claro que se trata de una potencia en materia de pesca, marisqueo y acuicultura, con decenas de miles de ciudadanos implicados directa o indirectamente tanto en la producción como en la depuración, transformación y comercialización de los recursos.

Pérdida de valor

Al igual que tienen en cuenta los políticos las enormes dificultades que, de un tiempo a esta parte, atraviesa la ría, ya sea por sobreexplotación, mala gestión, furtivismo o a causa de parásitos como la Marteilia, vertidos al medio marino, descenso de la salinidad y otros factores que, naturales o no, han propiciado un descenso de productividad o mal crecimiento en determinadas especies.

Aspectos en los que ayer volvió a incidir el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, que eligió Arousa para escenificar su apoyo al sector mar-industria gallego protagonizando dos visitas estratégicas, una cursada a Conservas Friscos (Catoira), como representante destacada que es de esa industria transformadora que tanto aporta a la economía de Galicia, y la otra a la cofradía de A Illa, una de las más lastradas por el estrepitoso fracaso del plan de gestión del libre marisqueo desarrollado por ese y otros pósitos.

Ayudas extraordinarias

Lo que quiso Villares, en este caso concreto, fue incidir en “la línea de ayudas extraordinarias acordadas con los representantes del sector”, no solo para tratar de reflotarlo, sino también para compensar “la pasividad e inacción del Gobierno de España, que mes y medio después aún no respondió a nuestra solicitud de declaración de zona catastrófica de los bancos marisqueros afectados por la baja salinidad que provocaron las riadas del otoño y no ha movilizado ni un solo euro”.

Y eso a pesar de que “es fundamental para acometer la reparación de todos los daños en las producciones marisquera, para abrir la puerta a ayudas extraordinarias para las empresas y para establecer exenciones de cuotas a la Seguridad Social para los trabajadores”.

¿Discriminación?

Lo que hizo ayer el conselleiro, además de condenar el “trato discriminatorio que sufre Galicia a manos del Estado frente a otras autonomías”, fue explicar de nuevo tanto las aportaciones directas y extraordinarias que sí fueron aprobadas ya por el Consello da Xunta como las líneas generales del Plan de Competitividad y Sostenibilidad del Marisqueo en Galicia 2024-2025.

Una propuesta, cabe recordar, que Mar pactó con las federaciones de cofradías de pescadores y prevé inicialmente un desembolso de 123 millones de euros.

Entre ellos, 15 millones para ayudas directas. En esa cantidad, remarcan en la Xunta, “se incluyen los 4 millones de euros que se abonarán de forma extraordinaria y directa este mes a más de 7.000 profesionales de marisqueo a pie y a flote, a los que se sumarán unos 400.000 euros para contribuir a la sostenibilidad de las organizaciones del sector”.

Recuperación de bancos

La visita del conselleiro a Arousa sirvió, igualmente, para reiterar que van a destinarse 4,2 millones en este primer semestre del año a recuperar los bancos más dañados y ampliar los estudios para concretar “las causas de la caída de producción y el impacto del cambio climático”.

Ya en la segunda mitad del presente ejercicio y a lo largo de 2025, Mar pretende dedicar 104 millones de euros “a contribuir a la sostenibilidad del marisqueo” a partir de la regeneración de áreas degradadas y la creación de nuevas zonas de trabajo, todo ello, como siempre, con apoyo de Gardacostas de Galicia, Intecmar y CIMA.

Todo esto, unido a acciones que mejoren la distribución y promocionen el producto, para “sentar las bases de un futuro más próspero para el sector marisquero, que es fundamental para Galicia”, sostiene Alfonso Villares.

Un ejemplo

El mismo que, como se decía anteriormente, quiso arropar al sector transformador (conserveras y cocederos) visitando una industria que ya en ocasiones anteriores fue puesta como ejemplo por la propia Xunta.

En su recorrido por la factoría catoirense de Friscos, Villares tuvo oportunidad de observar de cerca el funcionamiento de esta planta transformadora de atún, bonito del norte, mejillón, zamburiña, sardina, navaja y berberecho de Noia que fundaron en 1946 Francisco Otero Mariño y Francisco Dotras Lamberti.

Afianzada en mercados emergentes como Estados Unidos, China o Marruecos, Friscos es una de las pocas empresas que asumen el ciclo completo de transformación del mejillón, empezando con el proceso de cocción y terminando con su entrega al consumidor.

De ello se encargan más de 400 trabajadores que, junto a la apuesta en I+D, un ambicioso plan de internacionalización y el uso de materia prima gallega de calidad, han hecho posible que esta conservera sea una potencia mundial dentro de su sector.

Reclama al Estado que apoye a las conserveras

Fue en esa visita a Friscos donde el conselleiro insistió en que “el sector precisa certezas y compromisos concretos”, por lo que volvió a criticar que se quieran destinar 50 millones de euros al Perte específico para la cadena mar-industria, “lejos de los 400 millones solicitados por el sector o de los 1.000 millones dedicados a la actividad agroalimentaria”.

A juicio de Mar, es una prueba más del “trato discriminatorio” al que se ven sometidos los productos pesqueros por parte del Estado, lo que se traduce en “una desventaja competitiva en un contexto de descenso del consumo”.

En este sentido, Villares remarcó en Catoira que este sector factura 9.000 millones de euros en Galicia, donde ocupa alrededor de 50.000 trabajadores y representa el 5% del PIB de la comunidad.

Además, la conserva exportó productos en 2022 por valor de 869 millones de euros. De ahí que reclame al Gobierno de España un “trato justo” para empresas como Friscos, ya que “esperan apoyo de las administraciones y no más obstáculos”.