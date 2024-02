Varela pone a Solobeira como ejemplo de dinamización en un rural que “mimamos”

Solobeira es la parroquia más pequeña de Vilagarcía, con 214 habitantes, si bien ha ganado población en los últimos años. Tiene cuatro núcleos: O Sixto con 44 habitantes, O Areeiro con 119, O Pereiro con 42 y A Valiña con 10. Pero esto no significa que no tenga vida, ya que el propio alcalde Alberto Varela ha puesto a Solobeira como ejemplo de dinamización en el rural: “Tenemos que reconocer que en esta casa de cultura hay muchísima actividad”, dijo ayer durante su visita al centro sociocultural de O Sixto, donde el regidor se reunió con los vecinos y comprobó el resultado de las obras de impermeabilización de la terraza en las que el Concello invirtió 12.000 euros a través de un convenio, ya que esta casa de cultura, al igual que las de A Laxe, Cornazo y el Gato Negro de Carril son de titularidad privada. “Que no sean municipales no significa que no se valore lo que hicieron los vecinos”, aclaró el primer edil acompañado de los concejales de Relacións Veciñais, Lino Mouriño, y de Cultura, Sonia Outón.

La programación Según explica el presidente del centro cultural, Pedro Iglesias Barreiro, las orquestas utilizan las instalaciones para ensayar, al igual que un grupo de gaitas. Dos días a la semana se dan clases de gimnasia (fundamentalmente asisten personas mayores) y de forma eventual se organizan talleres de música tradicional y de baile, aunque “esto es lo que más nos cuesta porque en esta zona no hay muchos niños”, admitió Iglesias. A esta programación hay que sumar las fiestas, como las de carnaval (baile infantil y baile para adultos) o las patronales del 2, 3 y 4 de agosto. “Procuramos tener un evento al mes”, añadió el portavoz vecinal. Filtraciones de agua En cuanto a las obras ejecutadas, se centraron en la terraza del primer piso, junto al salón de actos. Pedro Iglesias explica que desde hacía tiempo registraba importantes filtraciones de agua. “Llevamos tiempo intentando ahorrar pero no dábamos juntado y pedimos ayuda al Concello, le estamos muy agradecidos”, comenta el vecino, quien matiza que aunque la casa de cultura es privada, “está abierta a todo el público”. El alcalde señaló que Vilagarcía cuenta con una veintena de centros socioculturales repartidos por las distintas parroquias y barrios. Aunque la mayoría son propiedad del Ayuntamiento, hay cuatro que no lo son y no por ello van a quedar desatendidos por parte de la administración local. “Ya ayudamos a la casa de cultura de A Laxe, a la del Gato Negro y ahora está la de Cornazo en obras. Somos conscientes de que muchas necesitan renovación y poco a poco iremos llegando a todas las demandas. Queremos mimar el rural para que tenga gente”, se comprometió Varela. Lavadero y pista deportiva Los vecinos aprovecharon la visita del regidor socialista para trasladarle más demandas de la parroquia, como la construcción de una pista multideportiva en una parte de la amplia explanada situada frente al centro social o la sustitución del tejado del almacén. Asimismo, la restauración de un lavadero de la zona con más de un siglo de antigüedad constituye otra de las reivindicaciones de Solobeira. “Las aceras están bastante deterioradas pero poco a poco, sabemos que no puede hacerse todo a la vez”, asumió el presidente de la casa de cultura de O Sixto. La directiva vecinal recibió al alcalde con los brazos abiertos, incluso haciendo un llamamiento a través de un cartel colocado en la cafetería para que acudiesen vecinos a la visita de ayer. El Concello pondrá el albergue a disposición de la Xunta “en próximos días”, aunque con discrepancias técnicas El alcalde se mostró muy molesto con la actitud del PP local con respecto al albergue de Carril: “No me deja de sorprender esa renuncia del PP de Vilagarcía a defender su ciudad”, espetó. Alberto Varela añadió que pese a estar ubicado en un Camino oficial, tuvo que ser el Concello (con financiación de la Diputación) el que construyese la infraestructura que, no obstante, “va a estar a disposición de la Xunta en los próximos días”, garantizó. Y es que los técnicos municipales están ultimando el informe sobre las deficiencias a las que hacía referencia la Administración autonómica para todavía no haber asumido la gestión. “Pero tampoco que nos pidan más cosas que a otros albergues”, apostilló Varela. “La dirección de obra no está de acuerdo con los técnicos de la Xunta y espero que no entremos en debates estériles”, confió. En su opinión, “es curioso que el PP de Vilagarcía se acuerde del albergue” el día en el que las familias de Carril salen a la calle para urgir a la Consellería de Educación más profesorado y unos baños nuevos. “No vi allí a ningún concejal del PP apoyando a la comunidad educativa”, reprochó el primer edil socialista. Aseguró a los populares de Ana Granja que “Vilagarcía va a hacer su trabajo y espero que la Xunta haga el suyo”. “Es una lástima que el PP no defienda los intereses de Vilagarcía por encima de los del partido”, concluyó Alberto Varela.

El cambio de equipo en Intervención retrasa los Presupuestos En cuanto a los Presupuestos de Vilagarcía para 2024, todavía no hay una fecha para llevarlos a pleno. El alcalde, Alberto Varela, explicó que esta demora se debe a los cambios en el departamento de Intervención, ya que se ha incorporado un interventor nuevo al equipo. “Nosotros como gobierno damos las directrices pero el documento tienen que elaborarlo los técnicos. Nosotros somos los máximos interesados en terminar los Presupuestos pero con el relevo debemos tener un poco más de paciencia. Intentaremos tenerlos cuanto antes”, expresó el regidor.

“Buena sintonía” con el BNG para poder aprobarlos al gobernar en minoría El PSOE gobierna en Vilagarcía en minoría desde las últimas elecciones municipales, en las que perdió tres concejales y por tanto la mayoría absoluta, al pasar de doce a nueve. Aunque el BNG no accedió al gobierno “ni se está valorando su entrada” en el mismo –recalcó ayer Varela–, socialistas y nacionalistas comenzaron recientemente las negociaciones para sellar un pacto que permita sacar adelante los temas claves del mandato, como por ejemplo los Presupuestos. En este sentido, el alcalde aseguró que entre sendas formaciones “hay buena sintonía” y que dará a conocer los detalles del acuerdo “en cuanto podamos”. La revisión del PXOM, el Plan de Mobilidade o políticas sociales completan la lista de prioridades que el ejecutivo de Varela pretende aprobar en el actual mandato con el apoyo del Bloque, que cuenta con dos ediles en la corporación.