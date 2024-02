Huevos de hormigón, otro ejemplo de innovación en bodega

La bodega Rectoral do Umia, asentada en el Concello de Ribadumia y perteneciente al grupo vitivinícola ourensano Bodegas Gallegas, se dispone a invertir 108.000 euros en el albariño “Silencioso”.

Se trata de un nuevo producto que se presenta al mercado como un vino singular obtenido mediante una fermentación en huevos de hormigón.

Para dar este paso, con el que “se promueve la cultura de la innovación y la competitividad en las pequeñas y medianas empresas gallegas” –según la Xunta–, se emplearán uvas seleccionadas de la subzona productora Val do Salnés, dentro de la Denominación de Origen Rías Baixas.

DeseñaPeme

Y se hará de acuerdo con “un plan de diseño estratégico” que la bodega va a implementar con el apoyo de la propia Xunta, a través del programa DeseñaPeme.

Así lo confirmaba esta mañana la directora de la Agencia Gallega de Innovación, Patricia Argerey, que visitó esta empresa arousana para conocer de primera mano este proyecto.

Tras esa visita detalló que el citado plan de diseño estratégico “incluye un análisis del segmento y posicionamiento específico para este nuevo producto en el mercado, estableciendo así una identidad de marca y una estrategia de comunicación de la misma”.

Nuevo productos

Paralelamente, “se investigarán materiales y nuevos desarrollos para crear un envoltorio final para la botella”.

Algo que “suponga una mejora en la sostenibilidad respecto a los embalajes que se están usando en la actualidad y siga los criterios gráficos y de diseño establecidos en la identidad de marca”.

De este modo, la Consellería de Economía, Industria e Innovación, de la que depende el programa DeseñaPeme, reafirma su apoyo a “acciones con las que conceptualizar y diseñar nuevos productos, servicios y experiencias, además de mejorar la marca e identidad corporativa de las pequeñas y medianas empresas”.

Al mismo tiempo, dicho departamento pone como ejemplo a Rectoral do Umia, cuyas uvas provienen de 130 hectáreas de viñedos situados en el Val do Salnés y Ribeira do Ulla.

Colabora habitualmente con más de doscientos viticultores “que han profesionalizado su trabajo en los últimos años, colaborando estrechamente con la bodega en los diversos controles que se realizan en las selectas viñas”, explican en la propia empresa.

“Rectoral do Umia”, “Alectum”, “Miudiño”, “Abellio”, “Calazul”, “Pedra da Auga” y “Porta da Ría” son los nombres de los vinos de esta empresa vitivinícola arousana que ahora se dispone a lanzar un producto tan singular como el “Silencioso”.