El exgestor del albergue de Armenteira asegura que nunca dio comidas

Víctor Abal, responsable del albergue de Armenteira, en el Concello de Meis, hasta este año, mantiene que una de las acusaciones que se vertió sobre su actividades “radicalmente falsa, ya que en esas instalaciones no se vendió comida”. Como prueba señala que un inspector de Sanidade inspeccionó las instalaciones e su día “y constató que no existía ninguna cocina”. Lo que si pudo constatar el inspector es que “el agua que recibíamos en el albergue no estaba clorada, por lo que el Concello nos acabó conectando al sistema del colegio”. Eso también provocó problemas, sobre todo en verano, cuando las instalaciones escolares estaban cerradas, ya que solucionar cualquier incidencia en el suministro era imposible si no estaba el conserje del centro, llegando a quedarse sin agua durante un día entero al estar este de vacaciones”. Abal mantiene que desde el Concello no se ha sido justo con él durante el tiempo que gestionó las instalaciones. El albergue se encuentra en proceso de concurso para un nuevo concesionario.