El banco marisquero de O Ariño pasa a ser Zona C por los vertidos que sufre

El final de 2023 y el inicio de 2024 no está siendo precisamente bueno para el sector marisquero en Vilanova. Al paro al que se ven sometidos tanto mariscadores a flote como mariscadoras a pie se une ahora una modificación sustancial en las condiciones de extracción del banco de O Ariño que, debido a los vertidos, ha regresado a Zona C, es decir, el marisco que se saque de esa zona no puede comercializarse en fresco, lo que baja sustancialmente su precio.

La decisión se adoptó a finales del pasado mes de diciembre y contribuyó a que las mariscadoras optasen por acogerse al cese de actividad al ver como el banco marisquero de más valor y productividad del que disponen registraba este contratiempo. O Ariño es toda la zona que comprende desde el puente de O Terrón hasta la bocana del muelle de Vilanova, un punto que las mariscadoras acostumbraban a explotar cuando el marisco alcanzaba los mejores precios y donde también tienen ubicado su principal semillero, por lo que el golpe de este cambio en la modificación es brutal para ellas. Tras esta situación se encuentran los problemas del deficiente alcantarillado que existe en el casco urbano de Vilanova. El patrón mayor, Lino Díaz, de ese pósito tiene previsto sentarse a la mesa con el Concello y Augas de Galicia para buscar una situación que permita mejorar la calificación de las aguas de esa zona lo antes posible. En principio, señala que existiría un proyecto para sustituir todas esas tuberías pero que estaría vinculado al que se encuentra paralizado por Costas en Rego de Alcalde. Es por ello que desde la cofradía se espera que se pueda encontrar un acuerdo entre administraciones que permita mejorar la calificación del agua del banco marisquero por todo lo que supone para el sector en Vilanova. No es la primera vez que la zona de O Ariño se cataloga como Zona C. En concreto, ocurrió hace más de una docena de años e, incluso, la situación en la que se encontraba el banco marisquero llevó a las mariscadoras a movilizarse reclamando obras de mejora en el saneamiento. Estas se realizaron en el lugar de Tarrío, pero el obsoleto sistema de alcantarillado de Vilanova ha vuelto a hacer de las suyas. Además de esta situación, en los últimos días también se ha denunciado un nuevo vertido en la zona de As Patiñas. Lo hizo en la última sesión plenaria la edil de Renova Vilanova, Sonia López. Mariscadora de profesión, la portavoz de la formación vilanovesa lamentó que se siga dañando el ecosistema y los espacios de marisqueo de la ría de Arousa. Censura que el grupo de gobierno de Vilanova mire para otro lado y se haya negado a crear una comisión de estudio de los vertidos que investigase lo que pasa en el litoral con este tipo de situaciones.