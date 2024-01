La agónica situación financiera de Catoira condena a la guardería

La secretaria-interventora del Concello de Catoira, María Fernanda Montero Parapar, firma un contundente informe en el que desaconseja gastar un solo euro más en la guardería municipal, dada la situación de asfixia económica que presentan las arcas municipales.

Ese documento es tan rotundo que la funcionaria deja muy claro que la escuela infantil municipal no compensa de ningún modo, ni mediante gestión externa –como hasta ahora– ni asumiendo el Concello la municipalización del servicio.

"Enorme deuda"

Dicho de otro modo, que “se desaconseja la continuidad de la prestación de este servicio tanto en régimen de gestión directa como indirecta, por la falta de financiación del Concello, puesta de manifiesto en la enorme deuda que se acumuló durante los últimos años, tanto con entidades bancarias como con otras administraciones”.

Este Concello ya incumple el principio de sostenibilidad financiera por la pésima gestión económica llevada a cabo en los diez últimos años, y que aún se arrastra en el vigente ejercicio María Montero - Secretaria-interventora del Concello de Catoira

Abundando en todo ello, María Montero sostiene que buena parte de esa deuda es fruto de “la necesidad de acudir a planes de pago a proveedores, lo que pone de manifiesto la incapacidad de este Concello para hacer frente al gasto que se está generando”.

Herida de muerte

En resumen, que no es que asumir directamente la guardería vaya a poner en riesgo la sostenibilidad financiera de la administración local, sino que ésta ya está herida de muerte.

Ya no es que la secretaria aconseje municipalizar el servicio o no, sino que pide su cierre y asegura que el Concello no puede seguir adelante, ni de forma indirecta ni directa PP de Catoira

La secretaria-interventora lo explica de forma más técnica, pero igual de concluyente, en su informe, en el que espeta: “Este Concello ya incumple el principio de sostenibilidad financiera por la pésima gestión económica llevada a cabo en los diez últimos años, y que aún se arrastra en el vigente ejercicio”.

Respuesta a la oposición

Todo esto aparece reflejado en el informe técnico que reclamaron conjuntamente, desde la oposición, los grupos municipales del PP y el PSOE.

Lo pidieron ante la propuesta del alcalde nacionalista Xoán Xosé Castaño Conde, en el sentido de municipalizar el servicio y desde el convencimiento de que esta decisión puede traer consecuencias para la propia guardería y el Concello.

Con ese informe ya en la mano, justo antes del pleno extraordinario convocado por el alcalde para el viernes, con la intención de que los votos del BNG le permitan sacar adelante su propuesta, el PP considera arruinada la postura del gobierno local.

Un hachazo

“Ya no es que la secretaria aconseje municipalizar el servicio o no, sino que pide su cierre y asegura que el Concello no puede seguir adelante, ni de forma indirecta ni directa”, señalan los conservadores, que consideran el citado informe un hachazo a las aspiraciones del Bloque.

A su juicio, “estamos ante una auténtica barbaridad” que, a la postre, parece dar la razón a lo dicho por su portavoz, Iván Caamaño, en ocasiones anteriores.

“Es evidente que Catoira no puede mantener servicios debido a su situación de ruina, y de ahí que la estrategia del PP para entregarlos a la Xunta fuera la adecuada para seguir manteniéndolos abiertos”, esgrime el PP vikingo.

“Ahora vemos que por fin se nos da la razón, que las arcas municipales ya ni siquiera pueden mantener una guardería y que la propuesta del alcalde hunde aún más la economía del municipio”, remarcan Caamaño y su equipo.

Dicho de otro modo, que “la pésima situación del Concello empeora ahora con la mala gestión de esta escuela infantil totalmente deficitaria y a punto de cerrar que el BNG se empeña en mantener en lugar de entregarla a la Xunta”.

Esto se suma, según los conservadores, a “la hipocresía del alcalde del BNG, su salario de casi 4.000 euros al mes y la brutal subida de impuestos para poder mantener esa nómina”.