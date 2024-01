Umia Vivo alerta del deterioro del petroglifo de Outeiro do Cribo de Meis

El colectivo cultural Umia Vivo denuncia la pésima situación de conservación en la que se encuentra el petroglifo de Outeiro do Cribo, en el municipio de Meis. Lo comprobaron sus integrantes en una reciente visita al mismo, donde se encontraron con una situación de progresivo deterioro y abandono, con maleza acumulada en la zona y una preocupante ausencia de señalización, todo frente “a los repetidos anuncios y apariciones mediáticas prometiendo intervenciones”.

El propio colectivo presentó reclamaciones a los presupuestos de 2019 y 2020 pidiendo consignación para el cuidado urgente del patrimonio arqueológico, como es el desbroce y señalización de los petroglifos, encontrándose en el pleno del 31 de enero de 2020 “con el rechazo unánime de los tres partidos que conforman la corporación (PSOE, PP y BNG).

Consideran que existe una dejación de funciones por parte de la Consellería de Cultura, pero también del Concello, que “incumplió sus promesas, como es el caso del anexo de inversiones del presupuesto municipal para 2022, en el que consignaron una partida por importe de 35.660 euros para la recuperación del petroglifo de Outeiro do Cribo pero nada han hecho, incumpliendo la promesa realizada al vecino Antonio Cores en el homenaje que se le tributó en 2022 por la cesión al Concello de la parcela en la que se encuentra el petroglifo”.

Desde la entidad cultural insisten en que el petroglifo de Outeiro do Cribo es uno de los ejemplares singulares de “laxe” con grabados pero “consideramos que la puesta en valor del petroglifo no precisa de un presupuesto tan elevado ni de pasarelas, el Concello, como medida urgente, debe compartir el presupuesto para el patrimonio arqueológico con el cuidado básico del mayor número posible de otros yacimientos arqueológicos de un municipio en el que se encuentran, al menos, 48 elementos catalogados.

Casi todos ellos se encuentran en el monte Castrove, como ocurre en Vilagarcía, donde la mayor parte de los petroglifos se localizan en el monte Xiabre y recientemente descubiertos, ambos situados en los dos puntos más altos de la comarca de O Salnés.