Somos denuncia “errores de todo tipo y datos incompletos” en la Conta Xeral de 2022

Somos Ribadumia se ha encontrado con que, por tercer año consecutivo, la Conta Xeral, en este caso la de 2022, se encuentre todavía en proceso de aprobación, fuera “totalmente de los plazos legales, pero este año, el proceso, además de batir el récord de retraso, está lleno de errores, que nos han obligado a tomar medidas como la solicitud de suspensión del mismo y su reinicio para hacer las cosas de forma correcta”.

Más allá del desfase en las fechas, Somos recuerda a David Castro, alcalde de Ribadumia, que la normativa que rige la gestión contable de los Concellos indica que se debe anunciar la exposición pública a través de medios, publicación de un edicto en el Boletín de la Provincia y ser colgado en el tablero de anuncios municipal. “David Castro cuando acude al Concello pasa por delante de ese tablero, pero no ha caído en la cuenta de que el edicto no se ha expuesto, por lo que las personas sin herramientas digitales no van a enterarse por no haber cumplido las obligaciones del propio edicto”.

Tampoco existe, continúan desde la formación, un expediente al que dar acceso a los vecinos que quieran consultar la Conta Xeral o, al menos, no existía a 14 de enero, “cuando lo intentó nuestro partido político”. También aseguran que ese expediente se encuentra incompleto, al carecer de “una memoria explicativa de todo el documento y de una serie de certificaciones bancarias, por lo que, de partida, el proceso tiene vicios suficientes como para tener que solicitar la suspensión del mismo, cosa que ya hemos hecho”. Mantienen que no solo hay errores de documentación, sin o “también ocultación intencionada de muchos gastos”.

Un cúmulo de irregularidades que “ni siquiera es la primera vez que se registran ya que Ribadumia apareció en el informe anual del Consello de Contas de Galicia por sus irregularidades relativas al retraso en la tramitación y por incoherencias documentales en la Conta Xeral del año 2021, además de tener que hacer correcciones en la de 2019”.