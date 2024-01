Cambados y O Grove destinan más de 26.000 euros a los premios de Carnaval

En Cambados, el concejal de Festexos, Constantino Cordal, y el presidente de la asociación Zona Centro, Juan Rey, presentaron la programación en el salón de plenos. Indicaron que en el Entroido cambadés se repartirán 14.200 euros. El Ayuntamiento abonará 13.700 en metálico, y Zona Centro reparte otros 500, pero en este caso en vales de compra que podrán canjearse en los establecimientos adheridos a la asociación.

El día grande en Cambados es el Domingo de Carnaval, que este año es el 11 de febrero. Será entonces cuando salga el desfile de carrozas desde la escalinata de San Tomé. En caso de lluvia, esta actividad se trasladaría para el sábado siguiente por la tarde. El lunes, día 12, es el baile infantil en el salón Peña -en cuya organización colaboran Zona Centro y la Cofradía de pescadores- y el martes será el concurso de disfraces.

Otra cita importante del Entroido cambadés es el Entierro de la Sardina, el miércoles 13. En esta ocasión, el Ayuntamiento de Cambados quemará un contenedor cargado de pélets.

Constantino Cordal apuntó que, a mayores, habrá juegos hinchables gratuitos en el parque de Torrado todos los días, excepto el lunes 12. Funcionarán en horario de tarde, desde el viernes 9 de febrero, que es cuando los niños empiezan sus vacaciones escolares. La programación de Cambados se completa con el concurso “A túa cara sóame”, el viernes por la noche, y con una actuación musical el sábado. Ambos eventos serán en la plaza de Alfredo Brañas.

O Grove

O Grove también hizo pública ayer su programación de Carnaval. En este caso, el Gran Entroido Meco ya tiene una cita muy importante el 10 de febrero, sábado, que es cuando se celebra el concurso de comparsas en el Auditorio municipal. En las bases del certamen se indica que se repartirán 6.150 euros en premios -la ganadora se llevará 1.200- y que la participación estará limitada a 10 grupos. En caso de que se supere esta cifra, se le dará prioridad a los grupos de O Grove y se respetará el orden de inscripción. Las comparsas deben estar integradas por un mínimo de 15 personas y el orden de actuación saldrá de un sorteo público que se celebrará el día 8.

Cada comparsa tendrá 25 minutos para actuar, y la ganadora será coronada “Campioa do Mundo” y portará la Bandeira do Gran Entroido Meco.

Otra cita importante del Carnaval de O Grove es el concurso de disfraces, que se celebra el martes 13, por la tarde. En este caso, hay una partida presupuestaria de 7.125 euros. El primer premio es de 1.000 euros -para grupos de más de diez personas- y hay una categoría especial para choqueiros, dotada de un total de 225 euros. La inscripción presencial podrá hacerse el mismo día, en el consistorio.

Una fiesta que arranca con el Xoves de Comadres e Compadres

El Entroido empieza en O Grove el jueves anterior al Domingo de Carnaval. Es entonces cuando se celebra el Xoves de Comadres e Compadres, en el cual las mujeres y los hombres salen a cenar por separado con sus pandillas. Se trata de una cita importante por el gran ambiente que se respira esa noche en la hostelería local, y este año cuadra en el 8 de febrero. Tras el festival de comparsas del sábado 10, el Domingo de Entroido los grupos entonarán sus canciones en los bares de la localidad, y por la tarde se celebra una fiesta infantil en el pabellón de deportes. Una de las novedades de la programación de este año es la fiesta de postres de Carnaval prevista para el 12 de febrero, lunes. El personal del taller de hostelería de A Lanzada preparará para los niños orejas, filloas y San Franciscos, un colorido y sabroso cóctel sin alcohol. La jornada contará con animación musical, y finaliza con un espectáculo de magia. El martes 13 es la Gran Marcha do Entroido Meco, y al día siguiente se celebra el Enterro da Sardiña. La capilla ardiente estará instalada en la plaza de O Corgo, y la comitiva fúnebre sale a las ocho de la tarde hasta el lugar de incineración. Sin salir de O Grove, la asociación Roza do Pedrol organiza, con la colaboración del Concello, una fiesta en la parroquia de San Vicente, denominada Choqueiros na Area. Es el sábado 17 de febrero, a las cuatro de la tarde. Habrá concentración de comparsas y la tradicional “queima do vimbio”.

Las elecciones

Hay que tener en cuenta que tradicionalmente una cita importante en varias localidades es la del Domingo de Piñata. Pero este año se han convocado para ese día (18 de febrero) las elecciones al Parlamento de Galicia, por lo que probablemente se suspendan algunos eventos o se cambien de fecha para no coincidir con la jornada electoral.