A Illa quiere explotar el “ameixón” en sus costas como especie de apoyo al marisqueo

La situación que atraviesa el sector en estos momentos está haciendo que cofradías como la de A Illa esté buscando otros productos que puedan complementar los ingresos de los mariscadores para que estos sean dignos. Una de esas especies que quiere incluir A Illa dentro de la lista de comerciados desde su lonja es la que se conoce como “ameixón”. Denominada científicamente como Callista chione y por los marineros como “ameixón” por sus considerables dimensiones, ya que puede alcanzar entre ocho y diez centímetros, además de contar con una concha dura y sólida.

El problema que acostumbra a tener esta especie es que no es muy abundante, pero cuenta con mercado, como bien saben en la ría de Muros-Noia, donde llevan años explotándola. En A Illa existirían algunas zonas en las que la presencia de ameixón es frecuente, motivo por el cual el pósito ya ha elevado una solicitud a la Consellería para tratar de iniciar su explotación. El patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, señalaba ayer que “el ameixón puede convertirse en un apoyo importante para la economía de los mariscadores”. Insistía en que “por la cantidad de individuos y reclutamiento que llevamos años viendo en esas zonas, somos conscientes de que no va a convertirse en una especie objetivo, pero si que puede ser un buen complemento y ayudar a que los mariscadores puedan incrementar sus ingresos, pero no va a ser la solución a los problemas que tenemos con otras especies mucho más importantes”. Serían tan solo uno o dos kilogramos de tasa, pero el valor que alcanza esta especie en lonjas en las que se comercializa suele rondar los diez o doce euros.

El primer objetivo que persigue la Cofradía de A Illa es hacer muestreos para conocer las cantidades que puede haber en esos bancos que se encuentran en las concesiones del pósito. “Su presencia en las costas de A Illa la recuerdo desde siempre, ya que no se trata de una especie invasora, como la crepipatlela o la coquina, pero era muy residual; sin embargo, en los últimos tiempos, da la sensación de que su presencia se ha incrementado de manera notable y queremos saber si existe reclutamiento y si es factible explotarla”.

El ameixón no es una especie apreciada en Galicia, pero si lo es en otros puntos de la geografía española como Andalucía o Levante. También levanta mucho interés en otros países europeos, especialmente en los mediterráneos, por lo que no sería complicado encontrar compradores interesados en la lonja isleña.

Si, finalmente, A Illa consigue explotar esta especie, no sería la primera cofradía de la ría de Arousa que lo hace, ya que en Cambados llevan ya un lustro comercializando una media de unas tres toneladas. Pero es en zonas como Noia o Fisterra donde lleva muchos años comercializándose y adquiriendo protagonismo como especie importante, por lo que su valor en lonja ha pasado de ser prácticamente residual, a alcanzar los 17 euros.