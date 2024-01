El BNG plantea un transporte a demanda con taxis y minibuses

La diputada arousana del BNG, Montserrat Prado, estuvo ayer en la estación de autobuses de Vilagarcía acompañada del portavoz del partido en materia de movilidad, el también parlamentario Paulo Ríos, para denunciar “el estado penoso” de la infraestructura vilagarciana y reivindicar una intermodalidad “real”. La cambadesa denunció el transporte público “deficitario” que funciona en Galicia y especialmente en O Salnés, una comarca con más de 100.000 habitantes pero con escasas frecuencias de líneas regulares entre los concellos. “Desde O Grove hacia Cambados y Vilagarcía solo hay dos autobuses al día (uno a primera hora de la mañana y otro por la tarde) y de vuelta uno; desde Cambados un servicio más hacia Vilagarcía a las seis de la mañana y otro de vuelta, y desde A Illa son escasas las frecuencias hacia Vilagarcía y Pontevedra. Para el Hospital do Salnés sale un autobús a las siete de la mañana y a las cuatro de la tarde, y de vuelta a las doce del mediodía y ocho de la tarde”, relató Prado.

La número dos de la lista del BNG por Pontevedra añadió que las conexiones con los principales servicios también dejan mucho que desear. Además del Hospital comarcal, mencionó los juzgados de Vilagarcía y Cambados o el INSS.

En cuanto al transporte compartido, denunció que son los colegios los que están ajustando sus horarios a los de las empresas.

“Hay alumnos que no están en Secundaria y no tienen servicio porque no hay transporte escolar ni tampoco línea regular”, dijo, abogando por modificar la normativa legal en Galicia para que los estudiantes de todos los niveles educativos tengan garantizado el derecho a autobús escolar, “sobre todo en las zonas más rurales”.

Montserrat Prado se comprometió a que si gana las elecciones autonómicas, el BNG dotará a O Salnés de un transporte público en condiciones. El primer paso sería realizar un estudio de necesidades de los usuarios para posteriormente elaborar un plan de transporte. “Queremos impulsar en colaboración con los concellos el transporte a demanda, con taxis y minibuses fundamentalmente, para movilidad dentro de cada municipio”, precisó.

Por su parte, el diputado Paulo Ríos acusó a la Xunta de “dejar de lado el interés general” para priorizar el beneficio empresarial. Abogó por un “nuevo modelo de transporte”, dando impulso a las pymes y propiciando una intermodalidad que sea funcional, no física.