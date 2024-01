Testos, un problema a solucionar para A Illa

Construida en el año 2000, la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Testos, en A Illa, no cumple con los estándares de depuración y se ha convertido en un problema para Concello y Estado. No en vano, desde 2018 pende sobre ella un expediente sancionador de la Unión Europea por no ajustarse a la normativa vigente en cuanto a depuración en zonas donde se practica el marisqueo, como es el caso de la ría de Arousa. Fue en esa fecha cuando el Ministerio para la transición Ecológica decretó como de “interés general” la construcción de una nueva EDAR, proyecto del que se encargaría la empresa pública Acuaes. Después de varios proyectos y convenios, que fueron rechazados inicialmente por su elevado coste y la cantidad que debía aportar el Concello, muy superior a su capacidad financiera.

Sin embargo, el expediente sancionador tiene un límite que se acerca de forma peligrosa, por lo que el último proyecto diseñado por Acuaes ha salido adelante, iniciándose el proceso de expropiación la pasada semana de 26 parcelas en la zona de Niño de Corvo, la mayor parte de ellas de carácter rústico. Se invertirán en estas obras alrededor de 8,5 millones de euros que está previsto que se financien con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de manera que la inversión será cofinanciada con cargo al fondo Next Generation EU, aspecto este que ya figura en el borrador del convenio que suscribirán ministerio y Concello. Sin embargo, uno de los grandes problemas con los que se va a encontrar el Concello es la aportación municipal, sobre los dos millones de euros. El partido Popular cargó esta semana contra el grupo de gobierno, especialmente el PSOE, al que acusó de haber mantenido este proyecto “cinco años en el fondo del cajón de la Alcaldía, desde antes de las municipales de 2019 hasta ahora porque el plazo finalizaba en diciembre de 2023”. Los conservadores también censuran la actitud que mostró el Concello que “conscientes de lo que pasaba, decidieron solicitar un crédito para reformar la plaza de O Regueiro, una obra mucho más vistosa, que en solucionar el problema de la depuradora y subsanar las deficiencias de la actual EDAR, que incumple los límites normativos de la Unión Europea”. Para los conservadores esta situación es preocupante, ya que “la depuradora de Testos lleva más de 10 años contaminando las playas y zonas de cultivo de mariscos y moluscos en las que trabajan nuestros vecinos” y exigen que el grupo de gobierno haga un informe sobre la repercusión que los vertidos de la EDAR tienen para el mar de A Illa. Insisten en que la solución llega sobre la bocina “pese a que se les avisó con margen suficiente, pero decidieron empeñar el municipio en un parque que vende más porque es más vistoso que solventar un problema capital para nosotros”. Además, insisten en el pésimo estado del alcantarillado debido a su antigüedad, recordando que “en su día, Xosé Cuiña comprometió un dinero cuando era responsable de la Consellería de Política Territorial para reformar el alcantarillado, pero el Concello decidió invertirlo en cosas que tenían más prioridad para ellos y aprovechar al máximo el antiguo saneamiento, algo que ahora estamos pagando”. Desde el bipartito reconocían ayer que la depuradora está incursa en un expediente de la directiva marco europea de Agua. Esta se redactó en el año 1991, nueve años antes de que se construyese esta EDAR por parte de la Xunta que gobernaba el PP, “por lo que ya se conocían perfectamente esos requisitos, pero se habrían incumplido en su construcción”. En aquella época ya se obligaba a “las EDAR instaladas en zonas marisqueras a tener un sistema de depuración secundario y no un simple tratamiento como tiene la de Testos y otras que se construyeron en la misma época”. Desde el grupo de gobierno reconocen que “somos los primeros interesados en que se haga la depuradora” pero también reconocen las complicaciones de asumir el coste que le corresponde a la administración municipal, que podría buscarse presionando a Augas de Galicia o mediante cláusulas en el contrato del agua”. Manuel Suárez, teniente de alcalde de A Illa, se aferra al compromiso de Ethel Vázquez , conselleira de Infraestruturas, de colaborar con el Estado en la búsqueda de una solución a la situación en la que se encuentra la EDAR, una obra de interés general, lo que permitiría al Concello no asumir ese coste. Suárez lamenta que el PP trate de confundir a los vecinos con esta situación al asegurar que esa formación “está informada de lo que ocurre y de cual es la situación, por eso le pedimos que ayuden a resolver el problema y no a complicarlo, nosotros no podmeos asumir un coste de dos o tres millones de euros, porque acabaría repercutido en el servicio que se presta a los vecinos”. Por su parte, el regidor de A Illa, Luis Arosa, confía en que este proyecto de la nueva depuradora salga adelante “lo antes posible, sobre todo después del inicio de las expropiaciones” y censura que el PP utilice este hecho para tratar de “conseguir rédito político en las víspera de unas elecciones autonómicas”.