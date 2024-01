SEA busca en la zona comercial de Baión terrenos para aumentar la superficie industrial

No ha resultado sencillo, pero el polígono industrial de Baión, en Vilanova de Arousa, se ha convertido en un espacio muy atractivo para las empresas. Lo demuestra el hecho de que en su zona industrial, Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) tiene vendidas o reservadas todas las parcelas, un hecho que contrasta con la zona comercial, donde todavía no hay ninguna ocupada. Esta situación les ha llevado a plantear al Concello de Vilanova la necesidad de cambiar la catalogación del suelo en ese espacio para lograr dos objetivos: por un lado, conseguir más parcelas que ofrecer a las empresas interesadas en Baión, y por el otro, conseguir ocupar ese espacio que no encuentra interesados. Desde el ente que preside Beatriz Sestayo, reconocen que en la zona industrial quedan libres tan solo dos parcelas, una de 5.200 metros cuadrados y otra de 4.900, aunque en su página web figuran ya como reservadas a la espera de un acuerdo con las empresas interesadas.

Desde SEA admitían ayer que les interesa este cambio de usos en la zona comercial, solicitado ya al Concello, que no va a poner ningún tipo de reparo, para que en ese lugar puedan instalarse todo tipo de empresas. Ese cambio de usos ya se encuentra en marcha y depende de la tramitación burocrática que se lleve a cabo. De todas formas, cuando se construyó el polígono de Baión, la intención era ejecutar una segunda fase en una zona muy cercana y aproximadamente de los mismos metros cuadrados de superficie, unos 300.000. Sin embargo, el proyecto de Baión chocó directamente con la crisis económica que no solo paralizó la segunda fase, sino que dejó la primera convertida en un erial, con una ocupación inferior al 20%. Para el resurgir del polígono de Baión fue clave la propuesta de ofrecer a las empresas el derecho de superficie, es decir, la posibilidad de adquirir el terreno en régimen de alquiler durante treinta años, con la posibilidad de adquirirlos a los cinco o a los diez. Salvo el problema generado por Vinova, el polígono se ha ido llenando, siendo la empresa Conservas Antonio Pérez, la última en comprar dos parcelas de 3.500 y de 4.500 metros cuadrados respectivamente. La entidad más importante que ha elegido Baión para asentarse ha sido Sogama, que ha abierto su planta de tratamiento de biorresiduos, donde da servicio a 26 municipios de las proximidades. En estas instalaciones se recepcionarán los residuos orgánicos que se recogerán en el contenedor marrón de los siguientes concellos: Vilanova, Barro, Boiro, Caldas, Cambados, Campo Lameiro, Catoira, Cuntis, Dodro, O Grove, A Illa, Marín, Meaño, Meis, Moraña, Padrón, A Pobra, Poio, Pontevedra, Portas, Rianxo, Ribadumia, Sanxenxo, Valga, Vilaboa y Vilagarcía. El compost resultante será usado en la agricultura y en jardinería en sustitución de fertilizantes artificiales. Para su elaboración se emplean ocho semanas, desde que los camiones entran en la planta hasta que se obtiene el compost. Todo ello sin generar residuos industriales ni tampoco malos olores ni ruidos, según explican desde Sogama. Proceso judicial con Vinova

Uno de los grandes reveses que ha sufrido el polígono industrial ha sido el de Vinova. La empresa, que se asentó en el polígono de Baión presumiendo de que iba a convertirse en la nave más grande de España para congelados, acabó dejando un enorme agujero sobre el terreno y una deuda con SEA y con todas las empresas que trabajaron allí. SEA ha puesto en marcha contra la empresa una ofensiva judicial a fin de recuperar los 20.000 metros cuadrados. El juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Vilagarcía ya ha aceptado a trámite la demanda civil contra la sociedad Vip Salnés Marine SL, integrada en Vinova. En esa denuncia, SEA reclama 3,5 millones de euros. La empresa pública que preside Beatriz Sestayo solicita en ese escrito judicial, que ha sido admitido a trámite, recuperar la posesión y el uso de los 20.000 metros cuadrados que suman las cinco parcelas que adquirió en 2020 a través del derecho de superficie. Los 3,5 millones serían en concepto de daños y perjuicios, cobro de la garantía del contrato, del canon que debía abonar la empresa de congelados por el uso del suelo y los intereses correspondientes. La mayor parte del importe apuntado, unos 3,4 millones de euros, es el coste estimado para acometer la reposición del terreno de Baión a su estado original. Mientras, los trabajadores de Baión tendrán que acostumbrarse al enorme agujero que dejó en el lugar Vinova, en el que tan solo sobresalen piedras. Los responsables de la empresa tendrán que hacer frente también a las demandas penales interpuestas por las firmas que trabajaron en el desmonte.