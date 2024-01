Raúl Santamaría: “Quiero ser una voz crítica en favor de la mejor política del PP”

La renovada candidatura por Pontevedra del Partido Popular a la Xunta de Galicia, encabezada por Alfonso Rueda, contará con el concursante televisivo Raúl Santamaría de los Mozos de Arousa como único candidato de O Salnés.

El edil vilagarciano ocupará el séptimo puesto de una lista provincial formada por 22 integrantes y cinco suplentes. Un Raúl Santamaría que obedece a un perfil que buscaba a un político joven como apuesta del Partido Popular para renovar al frente del gobierno autonómico el próximo 18 de febrero.

Ocupar un puesto tan bien posicionado en la tabla de Pontevedra lleva al propio Raúl Santamaría a afirmar que “es una gran responsabilidad”. “Que quisieran contar conmigo en un puesto tan alto es una alegría, pero también una responsabilidad porque no solo voy representando a Vilagarcía, sino que también voy representando a toda la zona de Arousa”, admite.

A sus 25 años, el concejal natural de Vilaxoán entiende que la apuesta de Alfonso Rueda por su presencia en la lista es la demostración de que “el presidente quiere un proyecto de futuro al contar con tanta gente joven”.

Tampoco le cabe duda a Raúl Santamaría sobre el buen hacer de la actual etapa de Alfonso Rueda al frente de la Xunta de Galicia. Sostiene que “si las cosas se hicieron bien hasta ahora, espero seguir aportando para que así siga siendo y siempre en aras de seguir mejorando”.

Acerca del rol que está dispuesto a adoptar en la candidatura por Pontevedra, con la esperanza de que se mantenga a partir del próximo 18 de febrero, el integrante del exitoso equipo de concursantes televisivos “Mozos de Arousa”, quiere dejar claro que “además de trabajar en positivo, también quiero ser una voz crítica. No solo se trata de apoyar las cosas bien hechas sino de dar una visión de lo que se podría mejorar. Creo que en un partido político son muy importantes las opiniones de todas las personas y no simplemente para limitarse a defender lo ya hecho. Espero ser esa voz crítica, sincera y propositiva siempre en favor de la mejor política. Mi idea es aportar una visión diferente, fresca y de compromiso con el partido, con Vilagarcía y la zona de Arousa. Quiero recoger todas las demandas que me transmita la gente y mejorar en todo lo posible. Aportar ese dinamismo que la gente joven tenemos”.

Tampoco le cabe duda de que Alfonso Rueda es la mejor opción en estos comicios: “El PP aporta estabilidad. Lleva en la Xunta cuatro legislaturas con mayoría absoluta y se avanzó muchísimo. Frente al Partido Popular hay un descontrol y una división de partidos que lo único que buscan es pensar en sí mismos. Se está viendo con el tema de los pélets que en vez de colaborar y buscar el beneficio para Galicia buscan arañar votos a base de mentiras políticas. Votar al PP significa votar por una estabilidad y seguir en una misma línea de trabajo para que Galicia sea un referente a nivel nacional”.