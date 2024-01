Portos reprende al Concello de Cambados por la apertura de una zanja en A Calzada

La apertura de una zanja en el Paseo da Calzada obligó ayer al policía portuario de Cambados a acudir a la zona y paralizar la actuación, que había ordenado el Ayuntamiento. El concejal de Obras, José Ramón Abal, afirma que abrieron la zanja para reparar una avería de agua que se había producido en el entorno, y que se trabajó sin solicitar permiso a Portos de Galicia porque se trataba de una actuación de urgencia.

Portos difiere de esta versión, puesto que según ellos cuando llegó el policía portuario se encontró con que la excavación había dejado al descubierto un tendido eléctrico, y no había ni rastro de la fuga de agua a la que había apelado el concejal. Algunas fuentes apuntan al respecto que sí hubo una fuga de agua, pero que se debió a que la excavadora del Concello rompió sin querer una tubería cuando estaba rozando el terreno para llegar al tendido eléctrico.

Las mismas fuentes añaden que hace apenas un par de días el Concello realizó una actuación similar en el paseo de las palmeras, también de puesta a punto del cableado soterrado y sin la autorización de Portos de Galicia.

José Ramón Abal afirma que cuando se pusieron a trabajar en el Paseo da Calzada fue porque se produjo una avería de agua, y que aprovecharon que ya tenían allí la maquinaria y los operarios para resolver otra incidencia que se había detectado hace unos días en el alumbrado público. El edil sostiene que al tratarse de obras de mantenimiento y arreglo no es necesario tramitar el permiso de Portos.

El policía portuario difiere de esta versión, y de hecho al personarse en A Calzada ordenó al propio concejal que parase la obra. Lo que hizo el Concello es reparar la fuga de agua y cubrir de nuevo el surco. No les dio tiempo a conectar el nuevo cableado eléctrico a las farolas, algo que harán en los próximos días. “Hicimos dos reparaciones de urgencia”, explica Abal.

Portos de Galicia tiene competencias sobre el Paseo da Calzada o el de las palmeras ya que se trata de terrenos que le fueron asignados en su momento por estar en terrenos de dominio público, aunque el Concello lleva años reclamando la desafectación de los mismos.

Abal vincula el alumbrado público con la seguridad

José Ramón Abal asegura que han tenido que actuar en el Paseo da Calzada porque hacía días que no funcionaba el alumbrado público. El edil apunta que este tipo de averías deben resolverse cuanto antes, “también desde el punto de vista de la seguridad ciudadana”, y más en invierno, cuando hay menos horas de luz solar. Por ello, considera que este tipo de actuaciones deben acometerse a la mayor celeridad posible. También defiende que no causan daño al realizarse sobre un piso de tierra, y que no hace mucho también hubo que excavar en varios puntos de A Calzada para retirar los tocones de unos árboles que habían caído con los temporales. En el caso de la reparación de ayer, se vivieron algunos momentos de tensión, como cuando un hombre próximo al equipo que estaba trabajando trató de impedir al fotógrafo de FARO que tomase imágenes.