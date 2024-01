David Castro toma posesión de la Mancomunidade entre acusaciones mutuas de romper el consenso

David Castro es el nuevo presidente de la Mancomunidade de O Salnés. Lo es después de salir adelante una moción de censura en la que fueron actores necesarios los dos partidos independientes de Meaño, Veciños y MI, formaciones que variaron sustancialmente su voto con respecto a la sesión del 12 de agosto, especialmente los últimos. Lo consiguió en un pleno muy bronco en el que hubo acusaciones y reproches de todo tipo, especialmente entre Gonzalo Durán y la ya expresidenta del ente Marta Giráldez, señalándose como responsables de la ruptura del consenso que existía en el ente.

Los socialistas intentaron frenar por la vía del contencioso la celebración de este pleno, solicitando la paralización cautelar del mismo, pero el juzgado emitía una resolución media hora antes de su celebración en la que no se veía ningún motivo para su paralización y emplazaba a la formación del puño y la rosa a impugnar el resultado de la sesión en el futuro, algo que los socialistas estudiarán.

Después de este revés, comenzaba una sesión que abría el propio David Castro presentando la moción, que contaba con los 14 votos necesarios para su nombramiento. El regidor de Ribadumia comenzó su alocución remontándose al pasado 12 de agosto, cuando en el plenario de la Mancomunidade se escenificaron las disensiones entre los grupos que apoyaban a Marta Giráldez por la vicepresidencia del ente. “El grupo popular quedó muy preocupado por lo que veía y por la ausencia de solidez en el gobierno que necesita esta entidad”. Fue así como se dio el paso de convencer a los dos independientes meañeses an te la falta de proyecto y el total desgobierno”.

Para la presidenta saliente, el de hoy “es un día triste para O Salnés ya que, bajo un mecanismo legal , se va a consolidar un proceso de compra de voluntades que se viene fraguando desde el pasado 12 de agosto”. Para Giráldez no existe ningún tipo de desgobierno ya que los que están al frente de la Mancomunidade “es el órgano ejecutivo de alcaldes donde siempre hubo un total entendimiento para sacar los proyectos adelante”. Insistió en que “no hay inestabilidad alguna, pero vemos que la Mancomunidade se ha convertido ven un trofeo político, por eso nos preguntamos: ¿Cuánto cuestan los votos de esta moción de censura? ¿Por qué MI no aceptó nuestra propuesta y si la suya cuando son iguales?¿Cuanto cuesta que Veciños de Meaño vote a favor cuando dijo que nunca lo haría? Giráldez también repasó la larga lista de enfrentamientos e insultos entre Vecinos de Meaño y MI, así como la expulsión del alcalde meañés, Carlos Viéitez, del PP por orden de Gonzalo Durán y cerró su intervención recordando que “es la primera vez en la Mancomunidade que se supeditan los intereses de los vecinos de la comarca a los intereses ideológicos”.

Si dura fue la intervención de la alcaldesa meisina, más lo fue la del portavoz del BNG, Manuel Suárez, que comenzó su intervención con un “no vamos a participar en esta ópera bufa que han creado los independientes”. El nacionalista incidió en que “la inestabilidad política es del PP” recordando que los independientes como Veciños de Meaño, se fueron de esa formación con insultos y enfrentamientos”. Pero contra quien más cargó Suárez fue contra MI. El nacionalista le echó en cara a Aspérez el acuerdo que firmaron ambas formaciones el pasado 6 de junio, acuerdo que permitía que el meañés integrase la Mancomunidade con el respaldo del BNG de Meaño. Le acusó de faltar a su palabra y de cambiar de parecer, ya que “la vicepresidencia era tan importante que ahora no lo es”. El nacionalista también fue el encargado de encender al alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, callado hasta ese momento. Lo hizo con una “brincadeira” insistiendo en que “de este pacto que amalgamó todas estas voluntades, lo único que trascendió es que se consiguió que Gonzalo Durán estuviese callado”.

Tras la intervención de Antonio Otero, de EU O Grove, reafirmando su voto en contra de la moción, el regidor vilanovés pidió la palabra por alusiones asegurando que no quería entrar en polémicas porque no va a volver al plenario de la Mancomunidade. Eso si, para él el consenso se rompió hace cuatro años, cuando el PSOE rechazó su propuesta de una presidencia rotatoria en la Mancomunidade y censuró que no hubiese habido ningún acto del ente en Vilanova. Giráldez negó este hecho, y le culpó de intentar romper el ente con la creación del geodestino Mar de Santiago, lo que hizo estallar a Durán y espetarle un “has sido un fracaso, Marta, eres una fracasada”, lo que incendió las filas socialistas, que exigieron que figurase en acta esa expresión. El presidente de la mesa de edad, el Sanxenxino Fernando Otero, le inquirió sobre la posibilidad de retirar lo que había dicho, a lo que el vilanovés contestó con un “ni de coña”.

Aspérez: “Los independientes molestamos en vuestra guerra de siglas y se nos relega a floreros”

Todas las miradas, en el inicio del pleno, estaban depositadas en José Manuel Aspérez, el líder de Independientes de Meaño. Su voto había sido clave el pasado 12 de agosto para designar a Marta Giráldez como presidenta y, ahora, era clave para la moción de censura. Hacía el fueron buena parte de las críticas de las formaciones de izquierda, unas críticas que aguantó estoicamente hasta que pidió la palabra. “Lo que pasó en agosto es que yo era el tonto útil en la guerra de partidos; donde estaba la izquierda hace cuatro años, haciendo alcalde al PP en Meaño. Nosotros llegamos a proponer una moción de censura conjunta en Meaño pero el PSOE se negó y ahora algunos vienen aquí a dar clases de ética política”. Aspérez insistió que “en esta guerra de partidos, los independientes molestamos” aludiendo a que, desde el pleno del pasado mes de agosto, no hubo ningún tipo de contacto para encarrilar las negociaciones y retomar el acuerdo. El independiente le espetó a los grupos de izquierdas que “en política somos personas y nosotros queremos que Meaño tenga voz, pero han tratado de relegarnos a ser un florero y no estamos dispuestos, así que clases de ética política, ninguna”. Aspérez les recordó que “la estabilidad son 14 votos y yo vengo aquí a trabajar y a sumar de forma constructiva, ustedes pueden continuar con su guerra de siglas, si quieren”.