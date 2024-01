Los temporales se ceban con el litoral de A Illa, con daños en A Sapeira y O Furado

Situada en el centro de la ría de Arousa, A Illa está sometida a los caprichos de las mareas por lo que su litoral es uno de los que más sufre cuando se registran los temporales que se vienen sucediendo desde el pasado mes de octubre. Zonas como A Sapeira, riasón, O Furado y A Canteira son donde se materializan con más virulencia esos daños.

En la primera de esas playas, situada en la zona de O Cabodeiro, se registró el daño más importante, al venirse abajo parte del muro de contención que evita que el mar se lleve por delante el terreno. El Concello se encuentra buscando financiación para acometer su reparación, aunque son conscientes de que puede volver a pasar. No en vano no es la primera vez que los efectos de las mareas tumban este muro, e incluso, llega a afectar al paseo peatonal que se encuentra detrás. “En este caso creemos que no va a acabar por llevarse el terreno”, explica el alcalde, Luis Arosa.

De todas formas, uno de los puntos donde existe una mayor preocupación es en la zona de O Furado. Allí, el mar lleva años escarbando la tierra y existe la posibilidad que alguno de los árboles del pinar próximo pueda venirse abajo. En ese lugar hubo que retirar precisamente una pasarela de madera porque le desaparecía el terreno sobre el que se asentaba. La intención del Concello es instalar un muro de contención para proteger el terreno, aun que acorde con la zona en la que se va a instalar. “Llevamos muchos años controlando los árboles ya que llevan muchos años amenazando con caerse y pueden hacerlo encima de la playa”, explica Arosa. El regidor insiste que “en esa zona, antes de la llegada del verano, siempre hacemos o una tala o una poda para evitar que puedan registrarse problemas, pero el objetivo debe ser frenar la erosión que se registra en la zona”. La erosión de O Furado es algo que se viene registrando desde hace años que ya ha causado muchos problemas en la zona.

La playa de A Canteira es una de las que mayor actividad tiene durante todo el año, ya que es compartida por tres disciplinas deportivas como son piragüismo, kite surf y navegación tradicional. Sin embargo, la construcción hace varias décadas de una especie de marisma artificial ha provocado que, en las mareas vivas, el mar penetre e inunde las zonas más bajas, convirtiendo el entorno donde se acumulan las embarcaciones de la ENT en un auténtico mar.