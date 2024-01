El sector mar-industria cierra filas, resta dramatismo a los pélets y garantiza sus productos

Una estrategia promocional con la que quieren restar importancia a la acción de los pélets, combatir la preocupación generada en torno a ese vertido plástico del “Toconao”, garantizar la plena calidad y salubridad de sus productos y, por supuesto, recuperar la confianza que el consumidor haya podido perder, tras escuchar las “alarmistas” declaraciones que hablaron de una “tragedia medioambiental” casi que equiparable a la del petrolero “Prestige”.

Son los representantes de la Asociación Gallega de Depuradores de Moluscos (Agade), de la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores y de las Federaciones Provinciales de Pontevedra y Lugo los que han decidido unirse para defender sus productos, con el lema “Consume de lo nuestro, porque es de fiar”.

Postura de unidad que tiene un doble mensaje, ya que estos representantes electos del sector mar-industria la hicieron pública a la misma hora que las plataformas en defensa de las rías de Arousa y Muros-Noia decían representar al mismo sector, pero en otro acto diferente, en este caso para justificar la convocatoria de la movilización anunciada para mañana en Santiago.

Una convocatoria que contrasta con la postura de Agade y diferentes cofradías que han decidido desmarcarse no solo de la protesta, sino también de la estrategia de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA).

Dejando esto al margen, hay que incidir ahora en la puesta en marcha de la campaña promocional con la que reivindicar la pesca, el marisqueo y la acuicultura.

Iniciativa especialmente pensada para los consumidores que menos pueden conocer el sector del mar, y que, por tanto, pueden resultar más influenciables por las dramáticas afirmaciones que algunos hicieron sobre los pélets.

Con ella, depuradores y cofradías tratan de fomentar el consumo de pescados y mariscos –incluido el mejillón–, toda vez que, como explicaron en días pasados en FARO, han constatado una “brusca, rápida y preocupante” caída de ventas que achacan directamente al “alarmismo” en torno a los pélets.

Lo que quieren es utilizar los medios de comunicación y las redes sociales para promocionar los productos gallegos y hacer ver al consumidor que están plenamente garantizados y ofrecen sus habituales características en cuanto a frescura y sabor.

El presidente de Agade, Roberto Fariña, “Tito”, es desde el primer momento uno de los más críticos con la “politización” y la “desinformación” en torno al vertido del “Toconao”, de ahí que ayer, flanqueado por las cofradías, insistiera en apelar al sentido común y la sensatez.

Abundando en lo que ya había avanzado días antes en el decano de la prensa nacional, Fariña cifró en un 50% la caída de las ventas de bivalvos en lo que va de mes.

Lo hizo tras comparar las operaciones con las de enero de 2023, que a causa de la mortandad provocada por los temporales y el descenso de la salinidad ya había sido muy flojo, hasta el punto de marcar “mínimos históricos”.

Pero este mes de enero de 2024 está resultando aún peor por la crisis de los pélets y el “injustificado alarmismo” generado.

Así pues, ante el temor a que la pérdida de confianza del consumidor no vaya a recuperarse fácilmente, Tito Fariña cree más justificada que nunca la puesta en marcha de una campaña promocional.

Más aún teniendo presente que, pronostica, “en dos o tres meses se recuperará el nivel de producción” y no habrá a quien vender los bivalvos si la confianza sigue cayendo.

El presidente de Agade, que achaca buena parte del alarmismo a intereses políticos relacionados con la proximidad de las elecciones, coincide plenamente con la postura de las cofradías gallegas.

Su presidente, el arousano José Antonio Pérez Sieira, comparte la preocupación de los depuradores por la “acusada bajada de ventas de pescado y marisco”, pero también por la creciente “desconfianza del consumidor”.

Y eso a pesar de que el vertido de plásticos “no era tan importante como se decía al principio”, que “siempre llegaron plásticos a la costa gallega” y que siempre se garantizaron “las condiciones óptimas para el consumo”.

A su vez, el presidente de la Federación de Cofradías de Lugo, que lo es, también, de la Nacional, Basilio Otero, reclamó a los políticos que “dejen de tirarse los trastos a la cabeza” y los instó a “remar juntos”.

A su juicio, la crisis de los pélets ha derivado en una “falsa alarma alimentaria” a pesar de que “no hay ningún sitio en el mundo” que tenga más exigencias sanitarias que España.

Para añadir: “No conozco a nadie que coma pescado con tripa, ni peces que coman plástico”. Lo cual es tanto como decir que “si en el tracto intestinal de algún pez entra alguna bola, al limpiarlo se va con el tracto intestinal”.

También se pronunció con contundencia el presidente de la Federación de Confrarías de Pontevedra, José Manuel Rosas, quien arremetió contra los políticos por contribuir a poner en duda la calidad de los productos del mar.

Y a quienes responsabilizó de una “alarma social” de “dimensión desorbitada” que resulta de “una gravedad tan extrema” que, a su juicio, “debería tener responsabilidades penales”.

Entiende Rosas que con ese tipo de actitudes “se ponen en juego los puestos de trabajo de muchas personas”, de ahí que incluso inste a los políticos a “pedir perdón a todos los gallegos por haber desencadenado esta pérdida de ventas” cuando hicieron declaraciones públicas con las que únicamente querían “buscar rentabilidad electoral”.

Como se explicaba anteriormente, mientras los representantes electos de las cofradías y Agade hacían estas reflexiones, en Santiago, en Carril (Vilagarcía) se pronunciaban las plataformas en defensa de las rías de Arousa y Muros-Noia.

Con destacada presencia de grupos ecologistas en sus filas, insisten en decir que representan a “115 colectivos y agrupaciones de mariscadoras y marineros”, aunque es evidente que muchos se han apartado ya de esta hoja de ruta.

Se presentan como los convocantes de la manifestación de mañana, bajo el lema “En defensa de nuestro mar”, e insisten en que la movilización no tiene connotación política, sino que se realiza “exclusivamente en defensa de los sectores productivos del mar gallego”.

Quieren transmitir a la sociedad que el modelo productivo de la pesca tradicional “está en peligro” y que “la crisis de los pélets ha sido la gota que colmó el vaso”. Todo ello para “obligar a la Xunta a tomar medidas para que el mar gallego tenga futuro”.

Y mientras el sector mar-industria se pronunciaba en Santiago y las citadas plataformas animaban a los voluntarios a cambiar los pélets por pancartas, en Vilaxoán (Vilagarcía) se reunía por primera vez el comité científico asesor en materia de plásticos.

Su misión no es otra que evaluar las actuaciones necesarias, a medio y largo plazo, derivadas de los impactos de los plásticos en el mar y en las costas de Galicia.

Fue en la sede del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar), bajo presidencia de la vicepresidenta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, quien alabó la labor de los 16 expertos integrados en ese nuevo organismo que aspira a compartir su trabajo con las demás comunidades españolas afectadas por pélets.

En ese foro se aclaró que “desde la puesta en marcha del operativo de limpieza en la costa se retiraron 3.313 kilos de pélets y 8.926 de otros plásticos”.

Por si no fueran suficientes frentes abiertos, ayer se celebró un pleno extraordinario del Consello Galego de Pesca centrado en la evaluación de la llegada de pélets a la costa y sus repercusiones en la actividad del sector.

En ese órgano se acordó por unanimidad “promover un manifiesto en defensa de la calidad y completa salubridad de los productos pesqueros y acuícolas y contra los bulos y las falsas informaciones que atentan contra la imagen de estos alimentos y de su actividad”.

Manifesto do Consello Galego da Pesca

Texto íntegro acordado pola unanimidade dos membros do Consello Galego de Pesca:

Ante a actual situación xerada pola vertedura de pellets plásticos fronte a costa portuguesa é máis necesario que nunca que as xentes do mar reivindiquemos, máis forte se cabe, todo ese labor e a profesionalidade e o compromiso pola sustentabilidade e futuro da actividade pesqueira galega.

Unha vez máis temos que alzar a voz na defensa da Galicia do mar fronte a desinformación, as mentiras eos bulos.

Desde o sector marítimo-pesqueiro queremos denunciar un novo e inxustificado ataque contra a pesca galega e facer un chamamento en apoio do noso mar e de todas e todos os que del vivimos.

O enésimo golpe a un traballo que constitúe o noso día a día e co que pretendemos contribuír a facer unha Galicia mellor.

Non podemos permitir nin aceptar que se xogue de xeito gratuíto e irresponsable co noso pan xerando dúbidas infundadas e maliciosas sobre a calidade e seguridade que hai detrás dos nosos produtos.

Constitúe unha falta de respecto a todos os profesionais e a todos os pobos do noso litoral facer crer que esta vertedura é comparable á marea negra que sufrimos a comezos deste milenio.

Tamén é un acto desprezable utilizar imaxes de incidentes con pellets noutras latitudes, como Sri Lanka, ou acudir a unha imaxe de Texas para tratar de enganar á opinión pública, aos nosos consumidores.

Todo este dano reputacional e de imaxe ao noso peixe e marisco pasa unha inmerecida factura e só pode responder a xogos políticos

e intereses escuros de terceiros aos cales non lles importaron, en ningún momento, os efectos colaterais para coa xente do mar.

Poñer en tela de xuízo a salubridade do noso peixe e marisco é cuestionar o noso traballo e o de tantos profesionais que, co seu bo facer, compoñen unha engraxada e estrita cadea de controis que constitúen a garantía, tanto para traballadores como consumidores, do cumprimento das normas sanitarias e das boas condicións dos alimentos que chegan aos nosos pratos.

A defensa do medio ambiente, unha bandeira que leva con orgullo o noso sector porque da sustentabilidade depende o futuro, non pode servir de coartada para transmitir falsas informacións que danan de forma moi grave a nosa actividade e xeran un importante prexuízo a todos os profesionais e as súas familias.

O complexo mar-industria galego integrámolo as máis de cincuenta mil familias que vivimos desta actividade, un traballo co que pescadores, mariscadoras, profesionais da acuicultura, da industria transformadora e da distribución fan da nosa comunidade un referente de calidade dos produtos pesqueiros.

Esta excelencia, que defenderemos a capa e espada, ten o aval de múltiples organismos e entidades que desde a independencia e con criterio científico controlan e certifican a calidade e seguridade en cada unha das fases da produción: desde a pesca nas nosas augas ata a venda nas nosas lonxas e puntos de venda, constituíndo unha auténtica garantía para o consumidor final.

Se a nosa comunidade é líder e referente internacional no ámbito pesqueiro é froito da entrega de moitas xeracións pasadas que deixaron unha herdanza que temos que facela valer e respectar, de xeito sereno pero rotundo, fronte os ataques das últimas semanas ao noso sector.

O mar de Galicia é un dos máis controlados e, como resultado, un dos máis vivos e produtivos do mundo. Sinónimo de sabores únicos, de saúde e benestar. De porvir e calidade de vida.

Isto non é froito da casualidade senón do bo facer de milleiros de profesionais que, antes e agora, garanten cada día o consumo do mellor do noso mar.

O mar de Galicia coidase.

O mar de Galicia deféndese.

O mar de Galicia é futuro.

Todos co mar de Galicia!