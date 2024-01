El cuatripartito eleva la presión sobre la Xunta para que adquiera el asilo de Cambados

La paciencia del cuatripartito con la Xunta de Galicia por el asilo de Cambados parece haberse acabado. El grupo de gobierno de la villa del albariño ha convocado una concentración a las puertas del asilo para el próximo sábado, a las 12.00 horas, una concentración con la que se pretende elevar el nivel de presión sobre una Xunta que “se ha desentendido de los ancianos de Cambados, obligándonos a dar este paso”. El objetivo con la concentración no es solo presionar para la adquisición de las dependencias del asilo, sino para que también se tomen “en serio las residencias de ancianos y promueva el mantenimiento de las plazas actuales en las instalaciones actuales, que es lo que nosotros defendemos, o que construya una nueva residencia de carácter público”.

Así se expresaba ayer el alcalde de Cambados, Samuel Lago, que compareció en la rueda de prensa escoltado por Tino Cordal y Liso González. Lago volvió a insistir en que la administración que preside está dispuesta a ofrecer toda su colaboración y a analizar todas y cada una de las posibilidades, sean definitivas o transitorias, pero “lo mínimo que debe hacer la otra administración es recibirnos, pero no lo hace”.

En este sentido, Lago recuerda que la primera y única reunión que mantuvieron con la Consellería de Política Territorial fue “porque desconocían lo que les íbamos a trasladar; a partir de ese momento, nadie se dignó a recibirnos”.

El regidor cambadés esgrime hasta cinco peticiones de reuniones entre el 5 de octubre y el 18 de diciembre, tres de ellas por escrito y otras dos telefónicas, pero ninguna de ellas ha encontrado respuesta. Tampoco encontró respuesta una petición informal realizada por el regidor a la titular de Política Social, Fabiola García, en un encuentro fortuito, en el que le planteó diferentes alternativas que se podían acometer para solucionar la crisis creada con la venta del asilo de Cambados. También se intentó a través del propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que se le remitió una carta el 31 de octubre que tampoco encontró contestación alguna.

“Tenemos un buen número de iniciativas y estamos dispuestos a explorar todas las vías posibles, pero tiene que ser la Xunta la que tome la decisión, que es la que tiene la capacidad económica y la competencial, como ocurre en los centros de salud, los colegios o los institutos”, explica Lago. El regidor también insiste en que el importe de la operación es algo a lo que no puede hacer frente el Concello.

Lago también mostró su gran malestar con la portavoz del Partido Popular en Cambados, Sabela Fole. Para el regidor “es indignante ver que, cuando se conoce que estamos organizando una concentración para evitar la pérdida de un elemento patrimonial que queremos todos los cambadeses, la portavoz local del PP sale a decir que están haciendo gestiones discretas de las que el grupo de gobierno no sabe absolutamente nada”. Para Lago, además de que se estaría vulnerando un principio fundamental en cualquier democracia, como es la colaboración entre administraciones, Fole debería estar explicando “en que consisten esas negociaciones discretas y quien las está llevando a cabo, porque no es de recibo que se inicien y no se celebre una reunión con el alcalde para hablar de ello”.

Tino Cordal también quiso sumarse a las críticas a la administración autonómica al recordar que “lo que está pasando no es una realidad o situación única de Cambados, sino que se extiende por toda Galicia, donde el PP ha evidenciado que no cree en la atención pública a las personas mayores, igual que no cree en la sanidad”.

Para Cordal es indispensable la creación de plazas en residencias públicas de la tercera edad en “un contexto de envejecimiento de la población; somos de las regiones más envejecidas de Europa pero el PP, en lugar de incrementar las plazas, las está reduciendo e impulsa las residencias privadas donde se cobran más de 2.300 euros al mes, cantidad inviable para una familia”. Cordal insiste en que “debemos pedirle esto al PP porque es el encargado de gestionar estas políticas”.

El nacionalista Liso González cargó las tintas contra la portavoz del Partido Popular a la que recordó que “cuando tenía la posibilidad de luchar por los vecinos de Cambados solo se le ha ocurrido redactar esta ocurrencia en la que muestra una auténtica falta de respeto institucional hacia los representantes legales del pueblo de Cambados”. González quiso dejar claro que el Concello de Cambados “no se encuentra mal económicamente, pero no podemos endeudarnos por ese dinero, no podemos asumir el coste del asilo y, además, no tenemos las competencias para ello”.