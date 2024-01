Comunidades de vecinos de Doutor Tourón urgen los aparcamientos para residentes

Las comunidades de vecinos de los números 44 y 46 de Doutor Tourón (edificios gemelos conocidos como las “Torres de Caixanova”) urgen al Concello de Vilagarcía que ponga en marcha el sistema de aparcamiento para residentes que la concejala de Mobilidade, Paola María, les prometió hace tiempo. Y es que –aseguran– cada día es más difícil encontrar sitio para dejar el coche hasta el punto de que “aparcar se ha convertido en una auténtica odisea”, lamenta el presidente de uno de los bloques, Manuel Veiga.

Recalca que en ambas comunidades viven muchas personas de edad avanzada y con problemas de movilidad, por lo que los parking públicos disuasorios no constituyen una alternativa para ellas. “Hay gente que tiene que estacionar en Las Pistas; ahora ya no hay sitio ni en Matosinhos”, alerta Veiga.

Aunque el problema para aparcar se ha agravado (especialmente desde la construcción de la ciclovía, que suprimió varias plazas), no es nuevo. Hace casi dos años FARO se hizo eco de las reivindicaciones de estos vecinos de Doutor Tourón y al día siguiente el gobierno municipal respondió que tendría en cuenta dichas demandas. “No se ha hecho nada; nos están engañando otra vez”, comentan los vecinos, muy molestos. “Esto se remonta a antes de la pandemia. Nos reunimos con Paola María y nos dijo que implantaría el aparcamiento reservado a residentes, que iban a tardar un poco pero llevamos cuatro años y seguimos igual”, lamentan.

Edificios sin garaje

Recuerdan que sus edificios no disponen de garaje, por lo que son 88 familias (igual número que viviendas entre los dos portales) las que cada día se las ven y se las desean para encontrar dónde estacionar sus vehículos.

Falta de limpieza y contenedores

Aunque la falta de aparcamiento es el principal problema de los vecinos de las “Torres de Caixanova”, no es el único. “Aquí pasan meses y meses y la calle no se limpia. Sale maleza que no se corta y las baldosas levantadas en las aceras no se reparan, pasan de todo”, critica Manuel Veiga, portavoz del colectivo.

María Dolores Benítez, residente en el número 46 desde que compró el piso en 2005, se muestra indignada con la retirada de los contenedores que hubo “toda la vida” frente a los edificios. “Nos dejaron el de las pilas y el del aceite, pero el resto se los llevaron y no es que los hayan recolocado, sino que ahora tenemos que ir más lejos a echar la basura. Hay que tener en cuenta que somos casi noventa viviendas”, reivindica la vecina.

La dueña de un bar cercano ya ha enviado un escrito al Concello quejándose del emplazamiento de los nuevos contenedores (muchos han tenido que reubicarse por ser de carga lateral y de mayores dimensiones), un malestar que se extiende por varias zonas de Vilagarcía.