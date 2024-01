El agua del IES O Carril es “no potable” por exceso de hierro, níquel y plomo

La concesionaria del servicio de aguas de Vilagarcía, Espina & Delfín, realizó una inspección de la red de abastecimiento, descartando que el problema procediese de las canalizaciones municipales, por lo que tanto la Anpa como el equipo directivo del instituto urgen a la Xunta que renueve toda la instalación de fontanería, que se remonta a los años ochenta cuando se construyó en edificio. “Queremos una solución ya, no que nos den largas como hacen siempre. Ya enviamos escritos. Es triste llegar a este punto porque parece que estamos suplicando cuando son cosas que tienen que hacer”, dice Verónica Maneiro en representación de las familias.

El alcalde vilagarciano, Alberto Varela, acudió ayer al instituto acompañado de más de la mitad de su gobierno para apoyar sin fisuras las demandas de la comunidad educativa. Además de la concejala de Educación, Paola María, también estuvieron presentes los ediles de Deportes, Carlos Coira; Turismo, Álvaro Carou, y Cultura, Sonia Outón. “Los estudiantes cuando abren el grifo ven que el agua sale marrón. No es apta para el consumo. Hablamos con la Xunta y nos dijo que hiciésemos una inspección de la red del Concello. El resultado es que es perfectamente potable. El problema está en las tuberías, que son muy antiguas”, manifestó el regidor socialista.

Y es que las canalizaciones tienen más de cuarenta años. Aunque en el instituto llevan tiempo sospechando sobre un posible problema en el agua, se cercioraron cuando al abrir los falsos techos vieron que las goteras estaban ocasionadas por la corrosión de las tuberías. “Este año la Anpa se puso las pilas y pidió que fuese una demanda prioritaria”, destaca la secretaria del IES.

Aunque por el momento no hay carteles que prohíban el consumo ni tampoco se ha restringido el suministro, los alumnos no beben el agua. La compran en la cafetería o la traen de casa en sus termos.

Alberto Varela incidió en la urgencia de la situación y emplazó a la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que ayer estuvo en el Intecmar de Vilagarcía presidiendo la primera reunión del comité de expertos por la crisis de los pélets, que tomara nota de las deficiencias en Carril. “Este centro no puede seguir con el agua marrón, sin ascensor y con problemas del transporte escolar. Urge y ya están tardando. Normalmente las Anpas tienen que pedir cosas que son competencia de la Xunta”, censuró el alcalde socialista. “Supongo que si fuéramos un concello del PP las cosas se harían más rápido”, agregó.

Con respecto al pabellón del instituto, Varela también demandó a la Administración autonómica que resuelva el problema del parqué, que procede “de una mala ejecución” en su día de la obra. “No es por el uso porque otros pabellones de Vilagarcía tienen un uso intensivo y el suelo está bien, como el de Fontecarmoa”, ejemplificó el primer edil.

En ello coincide la portavoz de la Anpa: “Hay otros pabellones con mucho más uso”.

Además del grave problema con la calidad del agua, la necesidad de un ascensor en el edificio y del deteriorado pavimento de la instalación deportiva, otra de las carencias del IES O Carril es la falta de un salón de actos. “Aquí tenemos un bachillerato de artes y en determinadas materias necesitamos un salón de actos. Lo que estamos haciendo es usar el que nos cede el Concello, pero tenemos que ir hasta el centro de Vilagarcía con todo lo que ello implica, como contratar un autobús si llueve”, explica la secretaria del centro.

Una de las viejas reivindicaciones que sí parece estar encarrilada es el cambio de horario lectivo. Toda la comunidad educativa coincide en la necesidad de suprimir las clases de la tarde del martes. La empresa de transporte escolar está de acuerdo en reubicar una sesión a última hora de la mañana del miércoles y otra a última del jueves. Tanto el Claustro como el Consello Escolar aprobaron recientemente la solicitud del cambio de horario, por lo que ahora la pelota queda en el tejado de la Xunta. Las familias urgen a Educación que modifique el contrato con la empresa de transporte antes de que finalice el mes de febrero para que el nuevo horario pueda entrar en vigor al inicio del próximo curso, en septiembre.

Viejas reivindicaciones sin atender: un ascensor y cambiar el suelo del pabellón

La secretaria del instituto de Carril recordó que el equipo directivo del centro lleva años repitiendo cada curso a la Consellería de Educación –por escrito– las deficiencias más urgentes a resolver y que nada tienen que ver con trabajos de mantenimiento. Los casos más graves son la ausencia de un ascensor y el pésimo estado del pabellón.

Con respecto al ascensor, las justificaciones suelen responder a criterios económicos. “Nos dicen que es una obra de mucho coste y que no puede ser, pero todos los años tenemos personas lesionadas, lo que nos obliga a reorganizar horarios porque no pueden ir a las clases de la planta de arriba”, explica la secretaria.

En relación al suelo del pabellón, Verónica Maneiro, de la Anpa, señala que “los técnicos dijeron que hay que cambiarlo todo, que no vale arreglarlo. Para lo que queda de curso van a hacer un apaño, pero esperamos que mantengan su compromiso y en verano renueven el pavimento cuando no haya clase. Se reparó hace dos años y ya está mal. No es por el uso”.