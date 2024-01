“Tarzán” ejerce de referente de la educación especial en una actuación de lo más integradora

Difícilmente se puede poner en cuestión la transversalidad y el carácter integrador del arte tras conocer lo que ayer se produjo en el Centro de Educación Especial de Vilagarcía. La visita de la compañía Coda para representar una versión reducida de “Tarzán. O Musical” fue todo un acontecimiento. Una catarsis de emociones que contentó a actores y público a partes iguales.

Olalla Bouzas, directora de la obra, no dudó en reconocer tras su paso por el centro vilagarciano que “nos recibieron por todo lo alto. Incluso nos comentaron los profesores que vivieron toda la semana con mucha ilusión por vernos allí y mostraron mucha emoción”.

La llegada de los actores ya se convirtió en toda una revolución. Maquillados y vestidos para interpretar a sus personajes, su entrada en el colegio ya fue toda una experiencia para unos y otros.

La iniciativa fue posible gracias al ofrecimiento de Silvia Saavedra, actriz de Coda y también profesora del colegio. “Cuando nos habló de hacer esta representación no lo dudamos. Además, desde un primer momento, entendimos que la obra encierra un mensaje muy bonito como es el ser aceptado por el mundo al que perteneces como es el caso de Tarzán. Es algo que creo que caló muchísimo en los niños”, apunta la directora.

El espectáculo estaba perfectamente estructurado para la ocasión. Se trataba de simplificar toda la producción en 20 minutos en los que no faltó de nada. Hubo música, canciones, una narración adaptada y doce actores llevando a cabo la obra. No faltó tampoco Kirian Pereira, la niña de 10 años que interpreta al Tarzán más joven y que pidió permiso para ausentarse del colegio para no perderse la cita.

“Hicimos un pequeño resumen del musical. No podíamos desplazar toda la producción, pero allí estaban actores protagonistas, también gorilas y cuatro de las canciones que también tenemos trabajadas en el musical. Lo preparamos para adaptarnos al espacio que había y la sensación que tenemos es que quedó bastante bien”, apunta Olalla Bouzas.

Fue tal la alegría generada por la visita de Coda que una de las alumnas se dirigió al pequeño Tarzán para fotografiarse con él. Un gesto muy puesto en valor por los profesores del centro debido a los problemas de interacción que marcan la conducta de la niña.

Esa química generada entre actores y público fue de tal calibre que, a la conclusión de la obra, hubo tiempo para poner en práctica un baile. Apunta la directora que “en principio solo íbamos a estar media hora, pero nos extendimos cerca de una hora. Incluso hicimos un pequeño tutorial de uno de los bailes, algo muy sencillo, que terminamos bailando todos juntos”.

Una obra, la de Tarzán, que se podrá disfrutar en su versión extendida el próximo 27 de enero en el Auditorio de Vilagarcía.

“Nunca estuve en un colegio que transmita tanta alegría”

Fue tal el impacto recíproco entre actores y alumnos que Olalla Bouzas reconocía al término de la visita que “fue todo maravilloso. A nivel energético es un antes y un después actuar en el centro de educación especial. Es algo que te marca porque ves una bondad y un cariño en todo que no ves en ningún otro sitio”.

Tampoco dudó la portavoz de Coda al afirmar que “nunca estuve en un colegio que me transmitiese tanta sensación de felicidad y de alegría tan sincera. Todos están muy alegres y me da hasta la sensación de que no se quieren marchar ni para su casa de lo a gusto que están allí con sus compañeros y sus profesores”.

Además de la atención prestada durante la duración de la pieza, los alumnos llevaban varios días preparando su ejercicio de hospitalidad para con Coda. Bouzas reconocía emocionada que “ellos mismos hicieron camisetas, libretas, bolígrafos y chapas con el logo de nuestra representación de Tarzán y nos lo regalaron todo. Fue un detalle muy bonito junto a todo el cariño que nos mostraron en cada gesto”. Las fotos se prolongaron todo el tiempo que fue necesario para la posteridad y el mejor recuerdo.