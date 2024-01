Samuel Lago intentará juntar a Costas y Portos para desbloquear el Plan Especial

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, solicitará una reunión a tres bandas en la que participen el propio Ayuntamiento, Costas del Estado y Portos de Galicia, con la finalidad de desatascar de una vez por todas el Plan Especial del puerto de Cambados, un documento urbanístico vital para el desarrollo socioeconómico de la localidad, pues de él dependen las concesiones de varias empresas y el proyecto de la nueva plaza de abastos.

El regidor se reunió el miércoles con el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, para abordar fundamentalmente dos asuntos: la situación del informe preliminar sobre el Plan Especial del puerto, y el estado de la gestión para la desafectación de terrenos situados en dominio público marítimo-terrestre.

En lo referente al Plan Especial, los técnicos de la Dirección Provincial de Costas del Estado han transmitido al alcalde que el documento remitido por Portos de Galicia no justifica convenientemente en algunos puntos la necesidad de que determinadas empresas o servicios se ubiquen junto al mar, y que si esa justificación no se realiza de forma adecuada, Costas podría rechazar el plan. De todos modos, matiza inmediatamente Samuel Lago, tampoco se trata de un no definitivo, y de hecho no existe una resolución o informe desfavorable.

Por ello, Samuel Lago cree que lo más oportuno ahora sería celebrar una reunión a tres bandas, en la que además de estar presente el Concello puedan sentarse en una misma mesa los técnicos de Costas -que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica, es decir, del Gobierno central- y los de Portos, que es un departamento de la Consellería do Mar, es decir, de la Xunta de Galicia.

De este modo, afirma el alcalde, si los técnicos de ambos departamentos hablan directamente será más fácil que puedan resolver las diferencias terminológicas o de interpretación jurídica que actualmente están frenando el Plan Especial cambadés. “Portos puede ser del PP y Costas del PSOE, pero Cambados es de todos los vecinos y tenemos la obligación de juntarnos todos para resolver los problemas de los vecinos”, añade Lago.

Son muchas las empresas asentadas cerca del mar que están esperando desde hace años por este Plan Especial, pues necesitan seguridad jurídica y urbanística antes de acometer costosos proyectos de mejora o ampliación de sus instalaciones. También es fundamental para el Concello, ya que sin el Plan Especial podría naufragar el proyecto de la nueva plaza de abastos, que lleva una década recibiendo portazos de la administración.

Para aprobar el referido plan, tiene que informarlo favorablemente la delegación de Pontevedra de Costas, y aún después deberá darle el visto bueno también la Dirección General, en Madrid. Se da la circunstancia de que el anterior plan sí fue aprobado por los técnicos de Pontevedra, pero los de Madrid lo rechazaron, generando una oleada de protestas y una enorme preocupación en Cambados.

Desafectación de O Pombal

El Ayuntamiento ha solicitado a Costas la desafectación de tres zonas situadas en dominio público: la extensa parcela de O Pombal sobre la que se ha construido el complejo deportivo; el campo de fiestas de Corvillón; y el campo de fútbol de Castrelo. En la reunión del miércoles entre el alcalde y el subdelegado se habló de este asunto.

Samuel Lago apuntó que en lo referente a la reversión de los terrenos de O Pombal, “las noticias son esperanzadoras, porque me adelantaron que el informe de Costas de Pontevedra irá en sentido favorable”. Eso sí, también le han dicho que la desafectación en el caso del campo de Castrelo será más dificultosa.

El Concello de Cambados necesita con cierta urgencia la desafectación de O Pombal para poder invertir el dinero de subvenciones de otras entidades en las instalaciones del complejo deportivo. De hecho, actualmente O Pombal presenta deficiencias por la entrada de agua y humedades, “y lo único que podemos hacer son parches con fondos propios”, señala el alcalde.

Para realizar una obra en profundidad que subsanase el problema a varios años vista necesitan el apoyo económico de otras administraciones, pero estas solo dan subvenciones si se acredita tener la titularidad del terreno en el que se va a actuar, o que es una concesión. Y en el caso de O Pombal, “la concesión ya ha terminado y no es posible renovarla”, explica Lago. Por ello, el alcalde solicitó al subdelegado y a los responsables de Costas la mayor “celeridad” posible.