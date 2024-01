El PSOE presenta hoy el recurso contra la moción de censura en la Mancomunidade

El Partido Socialista de O Salnés presentará hoy el recurso contra la moción de censura que ha impulsado el Partido Popular en la Mancomunidade. Los socialistas solicitarán la adopción de medidas cautelares en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra, con el objetivo de que los magistrados ordenen el aplazamiento del pleno hasta que se determine si es legal o no la moción de censura.

El pleno en el que se votará la censura a la gestión de la actual presidenta, la socialista de Meis Marta Giráldez, y se investiría nuevo presidente a su homólogo de Ribadumia, David Castro, del PP, ha sido convocado para el mediodía del martes próximo, 23 de enero.

Pero el PSOE ha anunciado que solicitará a los tribunales que dictaminen si es legal o no presentar una moción de censura en una mancomunidad voluntaria de municipios. Marta Giráldez ha manifestado que es “un asunto controvertido” jurídicamente, pues existe jurisprudencia que da la razón a ambas partes y, además, se han dado muy pocos casos en España.

En el caso concreto de O Salnés, el PSOE argumenta que en los estatutos de la Mancomunidade no se cita en ningún lado la moción de censura, y entienden que, por lo tanto, no se puede recurrir a esta herramienta. El PP responde que en las disposiciones adicionales de las normas que rigen la entidad ya se aclara que en todo aquello que no esté recogido expresamente en las mismas, habrá que recurrir a la ley de bases del régimen local, y que en esta sí aparece la moción de censura. Por ello, tendrán que ser finalmente los jueces del Contencioso los que deshagan el empate.