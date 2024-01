Vilagarcía sopesa pedir la declaración de zona tensionada para evitar la subida de los alquileres

Más de media docena de Ayuntamientos arousanos cumplen alguno de los requisitos establecidos por la Ley de Vivienda para ser declarados zonas tensionadas y poder de este modo fijar un límite al precio de los alquileres. El Concello de A Coruña ha sido el primero de Galicia que ha anunciado públicamente que solicitará ser zona tensionada; en O Salnés ninguno ha dado este paso todavía, pero es un asunto que tienen sobre la mesa. Y el gobierno de Vilagarcía es uno de los que lo está sopesando.

“Dada la evolución del mercado, con precios que continúan elevándose, se está valorando muy seriamente pedir la declaración de zona tensionada”, afirman fuentes del Concello de Vilagarcía consultadas por FARO. Las mismas fuentes añaden que el gobierno que dirige Alberto Varela, “lo tiene que estudiar también con los técnicos, pero es algo que está sobre la mesa para tratar de contener los precios y facilitar el derecho constitucional de acceso a la vivienda”.

El Observatorio da Vivenda de Galicia presentó hace apenas unas semanas un informe sobre las poblaciones gallegas que cumplen alguno de los requisitos establecidos por el Gobierno central para ser declarados zonas tensionadas.

La Xunta es muy escéptica con esta ley estatal, que permitiría poner límites al precio de los arrendamientos, pero realizó el informe para que los Concellos que sí quieran solicitar la declaración de zona tensionada puedan hacerlo. La documentación indica que ocho de los doce Ayuntamientos que componen O Salnés y Ullán podrían pedir la declaración. Se trata de Vilagarcía, Vilanova, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, A Illa y Valga.

Vilagarcía podría solicitar la declaración porque el incremento de los alquileres durante los últimos cinco años ha sido hasta un 17 por ciento superior al Índice de Precios al Consumo (IPC).

O Grove

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, no oculta su sorpresa por el hecho de que su municipio no figure en la relación de posibles zonas tensionadas. Esta localidad arousana es una de las mecas del turismo en Galicia y una de las poblaciones con más viviendas de alquiler vacacional, por lo que le extraña que no aparezca en la lista de la Xunta. Además, advierte de que, “en O Grove ya empezamos a tener problemas con el alquiler anual”.

Cacabelos afirma que, “cada vez es más difícil encontrar en O Grove una vivienda que pueda alquilarse por 12 meses”, y que las pocas que hay tienen unos arrendamientos elevados, de entre 450 y 500 euros mensuales, lo que está empujando a algunos jóvenes a mudarse a otras localidades vecinas con alquileres más baratos.

“El uso de la vivienda residencial para fines vacacionales se está imponiendo clarísimamente y cada vez son más los propietarios que derivan las viviendas a un uso exclusivamente turístico”, advierte el regidor arousano. Según los datos que ha podido recabar, hay pisos turísticos que se alquilan por 2.500 euros la quincena en agosto, de modo que, “hay propietarios que ya ganan más dinero arrendando solo los tres meses de verano que alquilando el año completo”.

Por ello, Cacabelos anuncia que va a solicitar unos informes para saber si O Grove podría solicitar algún tipo de medida intervencionista en el mercado de la vivienda para evitar que los grovenses tengan que marcharse a vivir a otros concellos por falta de oferta en su localidad natal.

“Empieza a ser un asunto preocupante, porque vemos que la gente joven que quiere independizarse y tener una base para formar una familia lo tiene muy complicado en O Grove”, concluye Cacabelos.

En la lista de Concellos que podrían solicitar la declaración de zona tensionada hay otros donde el turismo tiene un peso muy importante, como Vilanova, A Illa y Sanxenxo; mientras que los demás son poblaciones de menos de 10.000 habitantes.

Los alquileres subieron mucho más que el IPC

Para declarar un municipio o barrio como tensionados para el alquiler hay una serie de requisitos, y bastaría con cumplir uno de ellos. Así por ejemplo, A Illa y Sanxenxo lo son por la elevada variación del importe de las fianzas suscritas antes del alquiler con respecto al índice de precios al consumo (IPC); Valga, Meaño, Vilagarcía y Vilanova son zonas tensionadas porque el precio medio del alquiler supera con creces el IPC; y Ribadumia y Meis superan el índice máximo en ambos criterios. A mayores, el informe estadístico del Observatorio da Vivienda (que depende de la Xunta) desvela que el Ayuntamiento de Sanxenxo ha cumplido los criterios para ser declarado Concello tensionado para el alquiler durante los tres últimos años; en A Illa, Meaño, Ribadumia, Vilanova, Vilagarcía, Cambados y Pontecesures cumplieron los requisitos durante dos años. Según la Ley de Vivienda también podrán declararse zonas tensionadas aquellos concellos o áreas que cumplan uno de estos dos requisitos: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto familiar, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios de ese hogar; o bien que el precio del arrendamiento haya experimentado en los cinco años anteriores un porcentaje de crecimiento acumulado superior en al menos tres puntos porcentuales al incremento del IPC.