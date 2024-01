Un vilagarciano sin hogar pierde el Ingreso Mínimo Vital por no tener casa para empadronarse

Mauricio Rey Aragunde es un vilagarciano de 43 años al que la vida no le ha tratado bien. Estuvo viviendo en Santiago, pero desde que hace ocho meses regresó a su Vilagarcía natal está durmiendo en la calle. Literalmente. Hasta ahora iba tirando con los 565 euros que cobraba de Ingreso Mínimo Vital (IMV) pero la mensualidad de noviembre, una vez ingresada y gastada, le fue retirada por la Seguridad Social de su cuenta bancaria, que por tanto está en números rojos.

Mauricio lleva estos días de enero a vueltas de una administración a otra sin que en ninguna le den una solución para recuperar su prestación social. “Primero me decían que era por no renovar el IMV. Lo renové y ahora que es por falta de empadronamiento”, comenta el vilagarciano.

Asegura que no dispone de vivienda en la que censarse y que deben ser los Servicios Sociales del Concello de Vilagarcía los que arrojen luz sobre su situación. Ayer mismo Mauricio acudió a las dependencias municipales y según ha podido saber este periódico, las trabajadoras sociales están estudiando su caso, si bien la resolución no será inmediata. Con anterioridad no tenía abierto expediente en Servicios Sociales; solamente en Cáritas, donde hace uso ocasionalmente de su comedor. En cuanto al albergue de Cruz Roja, “no me gusta el ambiente”, admite.

Este ciudadano sin hogar cuenta con familia en Vilagarcía, pero asegura que la convivencia con ella no es posible. Además, en el caso de empadronarse en una vivienda compartida, el Estado computaría los ingresos de la unidad familiar y por tanto perdería el derecho a percibir el Ingreso Mínimo Vital.

Mauricio Rey se encuentra en una situación desesperada. “Fui dos veces a Hacienda, cuatro a Servicios Sociales, a la Seguridad Social, ... Pero no he conseguido nada. Con las comisiones debo 570 euros en el banco tras retirarme la prestación pero, ¿dónde me voy a empadronar si no tengo casa?”, se pregunta. También acudió a los Servicios Sociales de Santiago, donde tenía su anterior residencia, pero “allí me dijeron que me lo tenían que solucionar en Vilagarcía”.

Llevaba cobrando el IMV durante tres años. Anteriormente percibía la Renta Activa de Inserción (RAI), que son unos 490 euros.