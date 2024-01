El Bono Deporte desata un aluvión de compras en los comercios de O Salnés

Enero suele ser un mes malo para los comercios, y para arreglarlo se inventaron las rebajas. Pero desde que las multinacionales y las tiendas de internet ofrecen jugosos descuentos en cualquier época del año, el atractivo de las rebajas de enero también se diluyó. Sin embargo, este comienzo de año está siendo muy diferente para numerosos comercios vinculados al deporte. “Se está vendiendo muchísimo, esto nos está dando la vida”, afirma Álvaro Monteagudo, gerente de Mobu Deportes, una de las tiendas de Vilagarcía que participan en el programa del Bono Deporte.

Un total de 49 establecimientos de O Salnés se han adherido a esta iniciativa de la Xunta de Galicia mediante la cual las familias recibirán 120 euros por cada niño federado en un club o que haya participado en alguna competición del Xogade. En la práctica, esto abre las puertas a la práctica totalidad de los menores de entre seis y 16 años de la comunidad gallega. La campaña ha generado mucha expectación en la comarca, como comprobó Xosé Manuel Ares, “Boro”, presidente del club Futsal Salnés, también de Vilagarcía.

“El bono podía descargarse desde la medianoche del domingo para el lunes, y muchos padres me escribieron mensajes a esa hora pidiéndome los datos de la licencia de los jugadores porque el que les habíamos dado inicialmente en el club no valía”, explica “Boro”.

Las primeras horas del lunes fueron un frenesí en muchos comercios. Álvaro Monteagudo sostiene que los dos primeros días de esta semana, “se vendió muchísimo, fue una locura”, sobre todo porque muchos padres temían que se agotasen los fondos reservados por la Xunta de Galicia para este programa, y decidieron gastar el dinero cuanto antes.

“Incluso nosotros pensábamos que el funcionamiento sería similar al del Bono Comercio, pero el sistema es distinto”, señala el gerente de Mobu. Así, para obtener la subvención de 120 euros hay que descargarla en el móvil desde el portal “bonodeporte.gal”. Una vez realizado este paso correctamente, el dinero queda almacenado en el monedero virtual del tutor legal del deportista, y podrá consumirse hasta finales de junio.

Con el bono se cubre el 80 por ciento de cada compra, y se puede utilizar cuantas veces se quiera y en un número ilimitado de establecimientos, hasta agotar el saldo de 120 euros.

Balance positivo

Tanto Álvaro Monteagudo como Xosé Manuel Ares realizan una valoración positiva del programa. “Nos está dando la vida”, afirma el primero de ellos. El presidente del Futsal Salnés, por su parte, sostiene que, “es algo muy positivo para las familias”.

El dinero puede invertirse en los comercios en la compra de calzado, ropa o material deportivo. Pero entre los establecimientos adheridos también hay clubes que participan en competiciones federadas, escuelas deportivas, zapaterías y tiendas de textil general, tiendas de bicicletas, gimnasios y escuelas de navegación.

Aparte de en los comercios, el Bono Deporte de la Xunta de Galicia también se puede emplear en algunos clubes deportivos, canjeando los cheques por las cuotas mensuales o por material. En realidad, en O Salnés son muy pocos los que se han dado de alta en la plataforma, pues solo aparecen en el listado oficial una quincena.

El Futsal Salnés es una de las entidades que sí se ha sumado a la iniciativa. “Boro” afirma que por el momento ninguna familia ha acudido a él para canjear el bono, pero da por hecho que es solo es cuestión de tiempo. “Algunas familias pensaron que se iba a agotar el dinero y corrieron a las tiendas a gastar sus bonos, pero también hay algunas que ya me han dicho que los van a aprovechar para pagar la cuota del club hasta final de temporada”.

Xosé Manuel Ares alaba la campaña, pero también pide a la Xunta que en la medida de lo posible agilice el reintegro de los bonos, ya que estos dejarán un agujero de liquidez en las cuentas de muchos comercios y pequeñas entidades deportivas y, si no se cubre pronto, podría generarles problemas. “Lo que más me preocupa a mí es que la Xunta tarde mucho en ingresarnos el dinero, y yo creo que esa es la razón por la que no se han anotado más clubes”.

Equipos anotados

Algunos de los adheridos a la campaña son en Vilagarcía el ya referido Futsal Salnés, el CB de baloncesto, el San Martín de fútbol o el Olimpic, de taekwondo; en Cambados figura el club de piragüismo; en O Grove, O Meco, de baloncesto, el Kankú-Dai, de artes marciales, y el Real Club de Golf La Toja; en Meaño, los dos únicos establecimientos de alta en la campaña son sociedades deportivas, el Asmubal de balonmano y el Unión Dena, de fútbol; finalmente, la participación es más elevada en Sanxenxo, ya que el cheque puede canjearse en el equipo de balonmano, en la escuela de tenis y pádel, en la de paddle surf, en el Club Náutico y en el Saraiba de fútbol sala.

La comarca suma 49 establecimientos adheridos

En el programa hay 49 establecimientos inscritos en O Salnés, entre todas las categorías, que incluyen tiendas de deportes, centros de formación, clubes o comercios especializados en disciplinas concretas, como el ciclismo o el tenis. El municipio con mayor participación es Vilagarcía, con 16 clubes o negocios anotados. Le siguen Sanxenxo y O Grove, con 11 y 9, respectivamente. En Cambados son siete los establecimientos adheridos; en Vilanova y Meaño, dos respectivamente; y finalmente, hay uno en Meis y Ribadumia. En A Illa, Catoira, Valga y Pontecesures, no se ha dado de alta ningún negocio o club. En cualquier caso, los consumidores pueden canjear el bono en cualquier localidad, con la fecha límite del 1 de julio.