El judo vilagarciano apunta muy alto

Si el deporte siempre merece esfuerzo, hay algunos en los que el trabajo no se negocia. Uno de ellos es el judo, en el que para llegar a estar entre los mejores hace falta competir contra los rivales, pero sobre todo contra los propios límites.

En Vilagarcía existe uno de los referentes indiscutibles de la formación de talentos sobre el tatami. Se trata de José Ángel Crespo y el Squash de Vilagarcía. Allí se iniciaron tres jóvenes que son presente y futuro del judo en Vilagarcía, concretamente Cibrán Santórum, David Fernández y Leyre Villamediana, los dos últimos compartiendo entrenamientos y estudios en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra.

Desde hace algunos años, el Judo Club Pontevedra-Squash Vilagarcía es el club por el que compiten derribando barreras año tras año. Francisco Miguéns es quien más les conoce. Su entrenador tiene muy claro que “todos ellos tienen en común características y actitudes que van vinculadas a los buenos deportistas. Combinan la exigencia de los entrenamientos y las competiciones con sus obligaciones académicas, su vida familiar y sus momentos de ocio.

El enamoramiento de Leyre Villamediana por el deporte en el que muestra su talento y perseverancia empezó de casualidad. Aún recuerda cuando acompañaba a su padre al gimnasio Squash con solo tres años. “Uno de los días que estábamos allí vino Crespo, y como la estaba liando un poco con otros niños en una sala donde hay colchonetas, nos cogió a los tres y nos metió dentro de la clase de los niños pequeños y me gustó. Desde entonces nunca más dejé de entrenar”.

En el caso de David Fernández fueron las actividades extraescolares las que le fueron marcando el camino, mientras que Cibrán Santórum recuerda que fue la propia Leyre Villamediana quien, junto a Xavier Nogueira, le abrieron el camino del descubrimiento hacia su pasión actual.

Aquellos primeros pasos fueron encontrando en la competición el sazonador que potenció el atractivo del deporte que entrenaban. En el caso de Leyre Villamediana recuerda que la etapa infantil fue un punto de inflexión, “ahí fue que participé en mi primer campeonato gallego en el que quedé tercera a pesar de que era mi primer año en la categoría y que competía contra niñas más mayores que yo. A partir de ese momento me di cuenta que quería competir en este deporte y me enamoré de la competición”.

Detrás de los buenos resultados de todos ellos, entre los que se incluyen títulos autonómicos amén de una destacada proyección en el concierto nacional, está todo aquello que no se ve. Una infatigable rutina de entrenamientos en las que la actitud no se negocia. En su tercer año en el CGTD, Leyre Villamediana compagina sus estudios de 2º de Bachiller con unas sesiones dirigidas por Marcial Romero.

“En una semana normal hago 8 sesiones de entrenamiento, quedando el fin de semana para descansar o para competir. Los lunes, los miércoles y los viernes hacemos sesión doble de entrenamiento. Por las mañanas entrenamos 2 horas y son sesiones físicas. El resto de sesiones son de judo con una duración de 2 horas y media”, comenta la vilagarciana.

Con una agenda muy similar, David Fernández añade ciertos matices en su preparación, “los viernes hago otra sesión en el Judo Club Pontevedra. Los sábados y domingos siempre hago una sesión de cardio de hora y media”. Por su parte, Cibrán Santórum apunta que “hago tres veces a la semana judo y el resto de días voy al gimnasio. Incluso en casa entreno todo lo que puedo sin desatender los estudios”.

Inmersos ahora en una fase de la temporada en la que el entrenamiento ocupa toda la agenda, son varios los objetivos que tienen por delante y todos ellos de lo más ambicioso. Leyre Villamediana tiene claro que “mi objetivo principal esta temporada es el Campeonato de España Júnior y conseguir la medalla que se me ha resistido durante estos años. Como otros objetivos tengo las Copas de Europa Junior de Coimbra, Málaga, Lignano y Birmingham con las que busco ganar más experiencia contra las mejores de Europa y, por supuesto, luchando por las ansiadas medallas”.

En esa misma hoja de ruta se encuentra David Fernández, mientras que Cibrán espera mantener su título de campeón gallego cadete en más de 100 kilos “y poder seguir ganando experiencia para competir en citas de mayor calibre”.

Francisco Miguéns confirma las buenas trazas de sus tres pupilos. “Leyre viene de una lesión, pero acaba de conseguir el séptimo puesto en el Campeonato de España Absoluto. Sigue con muchas ganas y con una fortaleza física sorprendente. David está teniendo una gran evolución como demostró en la Copa de España de Gijón. Y Cibrán se aplica con constancia en el progreso de sus capacidades para seguir ganando experiencia”.

“Sería increíble poder participar en un ciclo olímpico”

Leyre Villamediana es, sin duda, la que está abriendo el paso. Actualmente es campeona gallega cadete (sub 18) y junior (sub 21). Además, se llevó la victoria en el sector oeste clasificatorio para el Campeonato de España Sénior. En su palmarés también se incluye un quinto puesto en el Campeonato de España cadete y un séptimo de España senior. Por otra parte, participó en tres Copas de Europa y en dos de ellas logró un noveno puesto. Una trayectoria que no le impide tener un agradecimiento muy especial, “me gustaría dar las gracias a mi maestro, José Ángel Crespo, por ser el primero en hacer que me enamorara de este deporte y por enseñarme, desde que era tan solo una niña de tres años, los valores que requiere el judo y que llevaré conmigo toda la vida: disciplina, respeto y entrega”. Un agradecimiento que Leyre hace extensivo “a todos mis compañeros y entrenadores del Gimnasio Squash Vilagarcía y el Judo Club Pontevedra, por verme crecer como deportista y como persona. Por último dar las gracias a mi familia y a mis amigos, pero en especial a mi padre, ya que es el que está ahí a pesar de todo y el que hace todo lo posible para que yo pueda conseguir mis metas”. Entre los sueños que espera poder cumplir, la vilagarciana lo tiene muy claro: “Mi mayor sueño es conseguir la medalla olímpica. Sería increíble poder participar y luchar un ciclo olímpico”.