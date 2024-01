Los Bombeiros denuncian la instalación de cámaras dentro de los parques

Los Bombeiros Comarcais, entre los que se encuentran los de O Salnés, denuncian que esta semana han comenzado en los parques la instalación de sistema de videovigilancia, una medida que en ningún momento se les trasladó con anterioridad a la representación de los trabajadores. “A día de hoy, desconocemos los motivos de la colocación de las cámaras y el objeto de las mismas; no sabemos si buscan brindar seguridad o supervisar los procesos de productividad, pero el caso es que están montando equipos que no cumplen con los preceptos que establece la legislación, ya que estas cámaras no pueden registrar audio y todas ellas cuentan con micrófonos y avanzados sistemas de procesado y compresión de archivos de sonido”.

Los miembros del Comité de Huelga entienden que esta medida, que esta a ser de implantación generalizada en todos los parques, “es una carta más que están a jugar la Xunta y las diputaciones como herramienta de presión en el proceso negociador en el que están inmersas las partes, más cuando las posturas de las administraciones no están tan alineadas como estas pretenden mostrar”. Los Bombeiros comarcales llevan varios meses en huelga, negándose a hacer horas extra voluntarias para reclamar, por un lado, mayor dotación de personal para los parques, y por el otro, que se les reconozca su vinculación laboral con la administración, dictaminada por sentencia. Esto está provocando que los parques comarcales se queden sin el personal suficiente (tres bomberos) para permanecer abierto. Uno de los parques que más ha sufrido esta situación ha sido el de Vilagarcía, pero en más de una ocasión, la comarca de O Salnés ha visto como los dos parques con los que cuentan tenían que cerrar sus puertas.