A navegación tradicional na Illa incrementa a súa riqueza

Evitar a desaparición da flota tradicional non foi un traballo doado. Só puido facerse grazas á implicación desinteresada dun feixe de persoas e asociacións que se negaron a ver como todo o patrimonio material que deixaban os seus antergos desaparecía baixo o avance inmisericorde do poliéster e dos motores fueraborda. Nesa loita sempre estivo presente a asociación cultural Dorna que, a través da Escola de Navegación Tradcicional, acabou convertida nun dos grandes referentes da pervivencia de toda esa herdanza que estivo preto de perderse. Con máis de medio cento de embarcacións, a ENT aínda segue sumando novas incorporacións ás que salva de acabar desaparecendo salvo a motoserra ou de ser queimadas na noite de San Xoán nalgunha fogueira.

A esa longa lista de barcos rescatados sumáronse este ano tres, dúas dornas e un bote do cantábrico que están sendo reparados no curso de carpinteiro de ribeira que se imparte no Centro de Usos Náuticos, o lugar onde se recuperan todas as embarcacións durante o inverno. O bote do cantábrico é a peza máis exótica destas novas embarcacións que se engaden á listaxe que posee á ENT, sendo doado polo fillo do propietario tras falecer este. Similar a un racú, atopábase en malas condicións de conservación, perfo gfrazas ao curso que se desenvolve no centro está prácticamente recuperado e é moi probable que se estree durante a festa de inicio de temporada do vindeiro 17 de maio.

As outras dúas dornas foron recollidas nas praias da Abilleira e do Naval despois de que os seus propietarios as cedesen para evitar a súa desaparición. Unha das dornas tamén ten unha historia moi semellante á do bote do cantábrico: o falecemento do seu propietario levou aos sedus herdeiros a prantexarlle aos membros da ENT a posibilidade de facerse cargo dela cunha única condición, a de manterlle o nome orixinal, un compromiso que están dispostos a cumprir.

Unha destas dornas, unha vez recuperada, será cedida ao colexio para que sexa o centro de actividades escolares e extender a cultura mariñeira entre os máis pequenos do municipio.

Estas tres adquisicións non serán as últimas, recoñece o director da ENT, Héctor Suárez, xa que a entidade está en conversas para conseguir incorporar á ampla listaxe de embarcacións unha buceta. “Contamos cunha ampla variedade de barcos que reflicten a riqueza de tipoloxías que existía na ría de Arousa e en gran parte da costa galegas”, explica Suárez. Nesa riqueza destacan o galeón “Rei do Mar”, pero tamén a xeiteira “Nova Marina”, coa que naceu o movemento de preservación das embarcacións tradicionais ou a única dorna de tope de pouco máis de catro metros que se conserva.

Toda esta riqueza non sempre atopa comprensión nas administracións, como amosa o feito de qued aínda non se construise unha Mariña Tradicional na Illa. Afortunadamente isto vai cambiando pouco a pouco como tamén o amosa a colaboración que a ENT atopou na Mancomunidade do Salnés nos últimos tempos. Se importante está sendo esa colaboración para impulsar o curso de carpintería de ribeira, non o foi menos a decisión de crear o programa “Bautismo mar”, que ofrece a posibilidade de que turistas ou veciños do Salnés poidan desfrutar dunha travesía a vela en embarcación tradicional pola ría de Arousa.

Desde que se puxo en marcha, pasaron polas dornas e os galeóns da ENT unhas 430 persoas, aínda que o convenio de colaboración non puido rematarse debido á chegada do inverno. A intención é que, a partires do mes de abril ou maio, dependendo das condicións meteorolóxicas, se retomen as saídas que están pendentes e para as que hai unha importante lista de agarda. “Decidimos aprazalo ata o ano polas condicións meteorolóxicas, que poden provocar que as persoas que viaxen con nós non disfruten do que é unha boa navegación a vela pola ría de Arousa, e así aproveitamos para facer mantemento dos barcos”, explica Suárez antes de afirmar que “en canto poidamos retomalo, seguiremos a orde da listaxe de agarda que temos encima da mesa”. A entidade agarda que se poida seguir colaborando coa Mancomunidade con iniciativas destas características que axudan a visibilizar e dar a coñecer a navegación tradicional.

Unha nave da Confraría para protexer os barcos de maior porte

Un dos grandes problemas cos que se ven atopando a entidade é a de protexer durante os duros invernos as embarcacións de maior porte. Nos últimos anos, tense contado coa colaboración do Varadoiro do Xufre para subir ao carro “O Rei do Mar”, o galeón insignia da flota tradicional da Illa, pero agora tamén se vai contar coas colaboración da confraría para protexer dúas auténticas xoias como son a xeiteira “Nova Mariña” e a dorna de tope “Peza de Rabo”. Estas dúas embarcacións gardábanse no interior do Centro de Usos Náuticos do Bao, pero a inxente cantidade de actividade que se desenvolve nel e a posta en marcha dos cursos de carpintería de ribeira obrigan a buscar para eles outra solución.¨

É aí onde apareceu a Confraría, coa que a Escola de Navegación Tradicional está negociando a posibilidade de usar algunha das súas naves para poder gardalas a pasar o inverno e onde se lle poidan acometer as actuacións precisas para a súa reparación, como pode ser o cambio de dcadernas, lixado e repintado.

Mentres agardan a coñecer o seu destino, estas dúas embarcacións están amarradas ao abrigo do peirao do Cabodeiro, xunto co “Rei do Mar”, o que obriga a todos os integrantes da ENT a estar pendentes da chegada de temporais e a avisar a Portos de Galicia cando se ven obrigados a cambiar de lado no peirao do Cabodeiro para protexerse.A ENT segue á espera de que Portos se pronuncie despois de que o ente quedase en estudar a posibilidade de buscarlle unha localización provisional para estes barcos a fin de que poidan amarrar en condicións de seguridade, sen medo a exporse ás condicións meteorolóxicas. Mentres, os integrantes da ENT xa sortearon máis dun susto nestas datas, como atopar algún cabo a punto de romper polo roce ou que o vento ameazase con arrastrar as embarcacións a terra, situacións que amosan a necesidade de darlle unha solución aos barcos tradicionais.