Luis Arosa exige a la Xunta el mismo trato para A Illa que para otros concellos

“Alfonso Rueda le dice al Concello de A Illa que no necesita absolutamente nada. No nos aceptó nada en sus presupuestos. Debería aplicar la misma igualdad en la financiación que pide entre comunidades a los concellos gallegos”. Con estas palabras Luis Arosa expresó su absoluto enfado tras conocer que la Xunta no contempla las actuaciones exigidas desde A Illa.

El alcalde hace referencia a que no se tengan en cuenta cuestiones como la reforma del paseo de O Cantiño, arreglos en el colegio Torre, el arreglo del tramo de la PO-307 y el carril bici de la PO-299. Deja claro Luis Arosa que “la Xunta no nos trata como a otros concellos gobernados por el Partido Popular. La discriminación que estamos padeciendo en cuanto a apoyo presupuestario, lejos de corregirse, va a más cada año. Esperemos que a partir del 18 de febrero esto se acabe”.