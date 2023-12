El parque de bomberos de Vilagarcía estará cerrado durante la Nochevieja

La de fin de año es una de las noches más problemáticas del año para los servicios de emergencias. Bomberos, agentes de policía y sanitarios saben que es una guardia que probablemente termine complicándose. Hay muchos desplazamientos en coche y más de un conductor se pone al volante pese a haber tomado alcohol. Poco después de las uvas de medianoche empieza a llegar un goteo de pacientes a los servicios de urgencias de los centros de salud y los hospitales. Una noche en la que el parque de bomberos de Vilagarcía permanecerá cerrado debido al conflicto laboral que enfrenta desde hace meses a los trabajadores con los cuatro consorcios gallegos contra incendios, entre ellos el de la provincia de Pontevedra.

Bomberos consultados por FARO indicaron que durante la jornada de ayer cerraron siete parques comarcales en Galicia por falta de trabajadores, entre ellos dos de la provincia de Pontevedra, que fueron los de Vilagarcía y O Porriño. Las mismas fuentes advierten de que si bien por el momento todavía no tienen la relación de los parques que quedarán cerrados el 31 de diciembre, dan por hecho que el de Vilagarcía será uno de ellos. “Pero sin duda habrá más”, prosiguen.

Los trabajadores están ahora a la espera de ser citados para una nueva reunión con los consorcios provinciales para continuar con la negociación. Por el momento, ha habido pocos avances, de ahí que la plantilla mantenga las medidas de presión, entre ellas la concentración permanente en la plaza del Obradoiro, en Santiago.

Precisamente, una decena de bomberos celebraron el pasado domingo la cena de Nochebuena en los soportales del pazo de Raxoi, separados de sus familias. Entre ellos, había varios efectivos destinados en los parques de Vilagarcía y Ribadumia. Los bomberos estuvieron acompañados por una refugiada de Ucrania que no tiene a ningún familiar en España y de una familia de peregrinos de Japón que no encontró donde quedarse a dormir y que hacía un par de días que no comían en condiciones.

“Pasadas las diez de la noche acogimos a una familia de japoneses”, explican los trabajadores. Era una pareja, con dos niños, que estaba deambulando por la plaza del Obradoiro, “sin tener donde alojarse y sin una mesa en la que sentarse”.

Los peregrinos se habían acercado a los bomberos para preguntarles si podían acercar a la estufa a sus hijos (de un año, y cuatro) y los trabajadores les invitaron a quedarse con ellos a cenar. Los visitantes les respondieron, agradecidos, que hacía ya dos días que no comían en condiciones. Finalmente, también se quedaron a dormir en unas colchonetas y unos sacos que tenían los trabajadores.