Cambados hará una oferta por el asilo si la Xunta le concede respaldo económico

En cuanto se apaguen las luces de Navidad, el pazo de Montesacro ya estará formalmente a la venta. El alcalde de Cambados, Samuel Lago, ha celebrado una nueva reunión telemática con la congregación religiosa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que gestiona el asilo de San Tomé desde hace ochenta años. Los responsables de la congregación transmitieron al regidor que no van a prorrogar los tres meses durante los cuales mantuvieron la operación congelada, a la espera de una oferta del Ayuntamiento. Eso sí, aseguraron que la venta no sería en ningún caso inminente, si bien no quisieron confirmar ni desmentir la existencia de ofertas por el edificio.

En esta situación, el regidor ha decidido llamar una vez más a las puertas de la Xunta de Galicia en busca de ayuda, si bien cada vez tiene menos esperanzas de recibirla. La semana pasada remitió a la Consellería de Política Social un nuevo escrito solicitando una reunión con la conselleira, Fabiola García, para abordar este asunto. El alcalde afirma que la conselleira no contestó a ninguna de las tres cartas anteriores, y por el momento tampoco lo ha hecho a esta última. Samuel Lago también recibió la callada por respuesta cuando escribió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. En la reunión con la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, los portavoces de la entidad religiosa insistieron en que su preferencia es que el edificio quede en manos públicas. También han manifestado que si bien al terminar las fiestas finaliza el periodo de reserva exclusiva que dieron al Concello (tres meses, que formalmente se cumplen este domingo, 31 de diciembre) seguirán con las puertas abiertas a recibir una propuesta del Ayuntamiento. “La diferencia es que en ese momento seremos uno más en el mercado”, advierte Lago. El alcalde afirmó ayer que está dispuesto a realizar una oferta económica por el pazo, pero siempre y cuando la Xunta de Galicia se comprometa a respaldar económicamente al Concello. Insiste en que considera que debe ser así por justicia administrativa, “porque los servicios sociales son una competencia de la Xunta de Galicia” y porque, según él, “el Concello no puede afrontar solo una operación que puede ir más allá de los cuatro millones de euros”. El alcalde recuerda que el municipio sí compró el pazo de Torrado por algo más de dos millones de euros, “pero el dinero lo aportó íntegramente la Xunta de Galicia”. Esta operación se produjo en 2003, siendo alcalde el popular José Manuel Cores Tourís y presidente de la Xunta, Manuel Fraga. “Me gustaría poder hacer una oferta (por el asilo), pero sin el respaldo de otras administraciones difícilmente podremos hacerlo”, añade Lago. “Para poder plantear una propuesta a la congregación religiosa necesito la implicación de otras administraciones, pero difícilmente puedo contar con ella si ni siquiera me quieren recibir en la Xunta”, prosigue. En este sentido, el alcalde asegura que el día en que la venta del pazo de Montesacro se debatió en el pleno del Parlamento gallego, coincidió con Fabiola García en uno de los ascensores de San Caetano, y que le pidió al menos la posibilidad de reunirse. Según Lago, la conselleira se limitó a sonreírle. Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados quieren vender el pazo de Montesacro. Cuando trascendieron sus planes, el Concello de Cambados fue la única administración pública que se puso en contacto con la organización religiosa, y acordaron congelar la operación durante tres meses. El Ayuntamiento se comprometió a buscar una solución para el asilo, pero sus intentos con la Xunta fracasaron. También lo intentó sin éxito con el Gobierno central, con varias empresas del sector de la tercera edad y con la Fundación Amancio Ortega.