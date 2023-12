Papá Noel, villancicos y disfraces para celebrar la Navidad

Papá noeles por las calles de A Illa, villancicos a las puertas de la Residencia de Mayores de Ribadumia y un Carnadal con vocación inclusiva y festiva. Estos fueron tres de los actos festivos que se celebraron ayer en la comarca de O Salnés y que congregaron a un considerable número de personas cargadas de ilusión y voluntad solidaria. El primero de los actos que se celebró en el día de ayer fue organizado por los catequistas de las parroquias de Barrantes, Padrenda, Sisán y Castrelo, que se unieron para acercarse a la Residencia de Mayores de Ribadumia, a cantar villancicos. Lo hicieron con el objetivo de acompañar a los mayores y que estos, en unas fechas tan especiales como estas, pudiesen interactuar con otras personas, especialmente aquellos que no tienen familia o no la tienen precisamente cerca. El evento fue un éxito y no se descarta volver a repetirlo en el futuro, sobre todo por la alegría y la felicidad que se llevaron muchos de los residentes.

También en Ribadumia, el Concello, en colaboración con la asociación Gottas y las ANPAs del CPI Julia Becerra Malvar y el CRA de Ribadumia pusieron en marcha la primera edición del Carnadal. Desde primera hora de la tarde la plaza del Concello de Ribadumia acogió diferentes talleres infantiles que incluyeron animación, sobre todo la que aportaron el “Dúo Los Dinámicos”, que serían sustituidos por un dj a partir de las 21.00 horas. El evento también incluyó la visita de Papá Noel, que se acercó al Concello por la mañana a recoger las cartas de los pequeños y, ya por la tarde, hizo un recorrido por Ribadumia en compañía de los integrantes del Club Ciclista Ribadumia. Donde si estuvo presente Papá Noel, y en cantidades industriales, fue en A Illa, donde se volvió a celebrar el tradicional desfile que llena las calles del pequeño municipio arousano cada 23 de diciembre. Tras el año de la pandemia, las mascarillas en 2021 y la lluvia el pasado año, decenas de papá noeles pudieron salir a las calles del municipio para celebrar lo que se ha convertido ya en una tradición que se impulsó desde la biblioteca municipal y que se ha mantenido de forma ininterrumpida, a excepción de 2020. Los papá noeles arrancaron de las inmediaciones del consistorio y recorrieron gran parte del casco urbano, llevando la ilusión a los más pequeños. Este año, las opciones de disfraces se ampliaron, abriendo las puertas a duendes, árboles de Navidad o reinas magas entre otros protagonistas de la Navidad. Tras recorrer gran parte de las calles del casco urbano, incluyendo la plaza de O Regueiro, los participantes tuvieron la ocasión de espantar el frío con una gran chocolatada y una merienda típica de estas fechas a las puertas del consistorio isleño.