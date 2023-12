Un nacimiento muy esperado en Carril

Entre los muchos estímulos que se relacionan con la Navidad en la comarca, el que todos los años se lleva a cabo en la iglesia Santiago de Carril no es uno cualquiera. Nos referimos al belén que ya luce en la entrada del templo y que este año ha sumado motivos a una recreación que siempre supera las expectativas.

Gran parte de culpa de ello la tiene Ramón Bascuas. Fue hace poco más de cuatro años cuando el carpintero vilagarciano asumió la responsabilidad de darle una nueva perspectiva al nacimiento que contaba con figuras de muchas decenas de años, pero que necesitaban de su mano para lucir mejor que nunca.

Recuerda el propio Bascuas que “el primer año que me puse a trabajar para el belén fue como empezar de cero. Eran muchas las figuras que había que recomponer, todas muy bonitas, pero que necesitaban retoques. Además hubo que hacer todas las decoraciones. Las casas, el portal, el río, el palacio de Herodes... Hubo que hacerlo todo nuevo y fueron tres meses trabajando todos los días para sacarlo adelante”.

Ese trabajo de restauración, recuperación y potenciación del belén más lustroso de Carril también tuvo una parte teórica que conviene destacar. No oculta el hacedor de la obra que “tiré de mucha documentación y de libros para ver como eran las construcciones típicas de la zona. Quería que fuese lo más parecido posible a la historia. No me gusta ver nacimientos en los que hay construcciones que no corresponden a esa época. Hasta me fijé en el material que empleaban y en lo rugoso de las paredes para hacerlo lo más igual posible”.

A ello hay que añadir un matiz importante que también incide en una mayor verosimilitud de todo el conjunto. “El escalado de todo lo que se añadió es algo que considero muy importante. Que todo se hagan en una misma línea y proporción es bueno para que las distintas zonas también se puedan ver como un todo”, apunta.

El cuidado del detalle se puede apreciar en cada uno de los rincones de los cerca de 15 metros cuadrados de nacimiento. A la ambientación de montañas, árboles o palmeras, realizado todo de manera artesanal, hay que añadirle los ropajes, los colores o los aperos que concuerdan en tiempo y forma con la ambientación.

Como no podía ser menos tratándose de un belén estricto con la historia, también se pueden identificar las poblaciones claves en la historia. Belén, Nazaret y Jerusalén cuentan con sus detalles representativos. La anunciación de la Virgen, el pozo de María, el sueño de José o la aldea de Belén, también reclaman el recreo de la vista para todos los que visitan la iglesia carrilexa para ver la obra. Una atractiva posibilidad que se podrá experimentar hasta el próximo 13 de enero.

Este año, además de contar con una superficie mayor, también hay otras novedades. Una de ellas es la relativa al río que cuenta desde ahora con más longitud y el detalle de un lavadero que no pasa desapercibido por su elegante maquetación. Ya son muchas las personas que han pasado por la iglesia Santiago de Carril para felicitar al autor por su implicación en mantener muy presentes las costumbres con un belén que no presume de tamaño, pero que llama la atención por su cuidado exquisito.

El propio Ramón Bascuas no quiere pasar por alto la colaboración que le brindan para poder montar y desmontar cada año el belén. “Parece que no, pero organizarlo todo y que quede ordenado es muy importante para que luzca bien. José María, Juan, Pío, Fefa, Inma y Merchi son las personas que hacen posible llevar a cabo la idea. Además, la representación tiene muy poco que ver con la del primer año porque siempre buscamos ideas nuevas y sin ellos nada se podría hacer”.

Es precisamente la evolución en el tiempo lo que ha facilitado el reducir los tiempos de trabajo empleados por Bascuas en su carpintería. “El primer año era un puzzle de muchas piezas que había que montar. Ahora, a base de organización, todo se ha ido mecanizando. Así se emplea más tiempo en ir haciendo elementos nuevos que sumar a todo lo que ya había”, apunta Bascuas.

Quienes quieran ver tanto buen trabajo plasmado en el nacimiento pueden pasarse todas las tardes por Carril entre las 18.30 y las 20.30, pero también los fines de semana en horarios de misa. Incluso la posibilidad de realizar visitas de grupos es posible previa cita a solicitar en la sacristía.

Luego, a partir del 13 de enero, tocará volver a descomponer los centenares de elementos que forman el resultado. Detalla Ramón Bascuas que “ahora casi lleva más tiempo recogerlo que montarlo. Hay que guardarlo todo con mucho orden y mucho cuidado, para evitar trabajo innecesario el próximo año”.

Cuatro años ya en los que el belén de la iglesia de Carril se ha ido transformando en un referente de la Navidad en Vilagarcía.