El Concello destina 66.650 euros a becas para estudios superiores

Un total de 170 estudiantes universitarios y alumnos de ciclos superiores de Vilagarcía se beneficiaron este año de las ayudas que concede anualmente el Concello de Vilagarcía para quienes estudian fuera del municipio.

La administración local destinó 66.650 euros para financiar las becas con las que el ejecutivo que preside Alberto Varela pretende garantizar la “igualdad de oportunidades” en materia de formación y estudios, de modo que la situación económica no sea un obstáculo para ello. Por eso las becas se otorgan en función del nivel de ingresos de la familia.

La cuantía de las becas se ha incrementado en esta convocatoria hasta 425 euros para estudios universitarios y 225 para ciclos superiores o titulaciones afines, con el fin de ajustarlas al encarecimiento del coste de la vida en general. La mayoría de los becados de este año están estudiando en la Universidad, un total de 142, cada uno de los cuales recibirá los correspondientes 425 euros. Los 28 restantes recibirán la ayuda de 225 euros.

En la convocatoria de este año se presentaron 200 solicitudes, de las cuales se aprobaron 170. El principal motivo de la denegación de las ayudas fue superar el nivel de renta familiar establecido en las bases (17 casos), aunque también se rechazaron 6 solicitudes por considerarlas estudios que no estaban sujetos a la convocatoria, y otros 5 por no cumplir el requisito de superar el 50% de las materias de la matrícula. Finalmente, una solicitud fue rechazada por presentarse fuera de plazo y otra por no cumplir con el requisito de completar la documentación.

Las Ayudas Municipales al Estudio son una medida de carácter social creada por el ejecutivo socialista hace nueve años para cubrir una necesidad que se venía detectando desde hacía tiempo entre las familias con menos recursos, que tenían serias dificultades a la hora de garantizar la continuidad de los estudios de sus hijos e hijas una vez finalizados los estudios secundarios.