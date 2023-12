Conservera Española logra un premio en el mejor ranking de conservas del mundo

La segunda edición del prestigioso ranking “World’s 101 Best Canned Products from the Sea” acaba de reconocer a Real Conservera Española con numerosas distinciones; que posicionan a la compañía con sede en Cambados como un referente del mercado de conservas premium a nivel internacional. De los creadores del consolidado ranking “World’s 101 Best”, el año pasado se publicó por primera vez la lista que distingue mundialmente los mejores productos del mar enlatados y donde Real Conservera Española ha obtenido unos excelentes resultados por segundo año consecutivo. En palabras de Borja Sánchez, presidente del consejo de Real Conservera Española “este galardón es un estímulo para seguir manteniendo nuestro compromiso con la calidad de nuestras materias primas, el esmero en los procesos artesanales de producción y nuestra apuesta por la sostenibilidad de las artes de pesca.” Las más de 350 latas presentadas a concurso son valoradas en una cata a ciegas por un jurado formado por expertos gastrónomos, restauradores, críticos gastronómicos y chefs condecorados en la Guía Michelin tomando en cuenta diversos criterios.

La calidad, tradición y excelencia de Real Conservera Española han conquistado al jurado en 5 de las 6 categorías existentes; resultando dos de sus productos ganadores del primer puesto: Sardinillas y Caballitas en aceite de oliva. Además, el resto de conservas presentadas (Sardinas en aceite de oliva, Ventresca de bonito del norte, Navajas al natural, Almejas al natural, Mejillones fritos en escabeche, Zamburiñas guisadas, Agujas en aceite de oliva, Chipirones en aceite de oliva y Puntillitas en tinta) han logrado posicionarse en el top 10 del ranking de sus categorías. Auténticos tesoros del mar y de la tradición culinaria de Galicia que nos transportan a las costas de las rías gallegas en un solo bocado. Ideal para amantes de la alta gastronomía, los productos de Real Conservera Española pueden encontrarse en puntos exclusivamente seleccionados como tiendas gourmet, rincones delicatessen o en su propia tienda online.