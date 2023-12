El suelo del parque de la playa de Compostela “está infestado” de hongos parásitos

“El suelo está infestado de hongos parásitos, lo que significa una cuenta atrás porque para eso no hay remedio”. El gerente de Arbogal, la empresa especializada contratada por el Concello de Vilagarcía para elaborar los planes de gestión de sus parques públicos, habla así del de la playa Compostela, donde la firma está saneando los árboles desde finales de noviembre con podas en altura. “Lo que estamos haciendo principalmente es atrincheramiento de copas”, precisa Faustino Meis.

Si bien la intervención ya estaba prevista desde hacía meses en base al estudio realizado por Arbogal, el documento tuvo que ser revisado para evaluar los daños del último temporal –el cual derribó más de 200 ramas en el mencionado parque– y adecuar la actuación a la nueva situación.

“La conclusiones del estudio no son nada halagüeñas. Hay demasiados árboles por metro cuadrado; en total son entre 86 y 89 en el parque. Así que cuando se quita alguno se le hace un favor al resto. La mayoría de las ramas que retiramos estaban resquebrajadas, fisuradas”, señala el gerente de Arbogal.

Tala de un pino enfermo: "Cuando cortamos es que no hay otra opción"

Los trabajos están a punto de finalizar y solamente se ha tenido que talar un pino de unos 60 años de antigüedad y 15 metros de altura que estaba gravemente enfermo debido a la afectación de dos hongos. “Cuando cortamos es porque no hay otra opción”, aclara Meis. No obstante asume que en un futuro será necesario talar más debido al mal estado del suelo.

“Hoy en día no se plantarían este tipo de árboles en un parque público, pero en este caso se trata de una finca particular que se reconvirtió en parque”, recuerda el experto, quien se define como “muy conservacionista”.

No entiende el malestar social que se genera en determinadas ocasiones cuando se tala un árbol. “Se puede mirar para otro lado e ir de buenismo, pero los árboles son muy nobles y no mienten. Advierten claramente cuando están enfermos y para mí, que llevo muchos años trabajando en esto, una persona está por delante de un árbol”, opina.

Vilagarcía, pionera

Meis destaca el compromiso del Concello de Vilagarcía con el arbolado del municipio. “Es el único Ayuntamiento que está haciendo planes de gestión de todos sus parques, es pionero”, ensalza.

“No existe el riesgo cero porque el único árbol que no se puede caer es el que está en el suelo. Se puede romper la rama que no has podado o el árbol que no has talado, pero nuestros estudios son necesarios”, termina el gerente de Arbogal.