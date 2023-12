Renfe instala una máquina expendedora de billetes en la estación cesureña

Tras un buen número de peticiones, Renfe instaló el pasado miércoles una máquina expendedora de billetes en el andén de la estación de Pontecesures, una decisión que ha llenado de satisfacción a todos los usuarios de la misma. En principio, los billetes solo se podrán retirar de la máquina expendedora con tarjeta.

La instalación de una máquina expendora de billetes no es la única reclamación pendiente que tienen los usuarios de la estación. Luis Ángel Sabariz, uno de estos usuarios, apuntaba ayer que “esperamos que no se demore tanto la instalación de la megafonía para informar tanto de la salida y la llegada de los trenes como por la vía en la que tienen prevista su llegada”. También es necesaria la colocación de bancos ante el incremento que está experimentando el uso del tren en esta estación. Sabariz espera que “la máquina sea respetada y no objeto de ataques, como ocurre con otros elementos instalados en la vía pública”.