Los fieles de Meaño rinden culto a Santa Lucía y a Santa Eulalia

Un grupo de gaitas amenizó la mañana y puso la marcha procesional a la comitiva donde salían los devotos portando a Santa Lucía y a la patrona de Dena, Santa Eulalia. Ambas imágenes, se apostaban en sendas peanas exentas dentro del templo, Santa Eulalia al pie del altar mayor, y Santa Lucía en una altar dispuesto en la parte trasera, con un recinto propio donde dos feligreses recogían las dádivas.Por la tarde los oficios religiosos se repitieron a las 18.00 y 19.00 horas.

En el exterior se apostaban un cereiro, con la habitual demanda de exvotos antes de cada misa, una rosquilleira, cuyos dulces se preciaban más a la salida. Puestos de rosquillas que, en muchos casos, vienen legados de una tradición familiar, y hoy casi en extinción. Era el caso del puesto afincado a pie del atrio en Dena, cuya familia encarna ya la tercera generación de una saga del lugar de Dadín, cuya actividad inició en sus años la abuela Aurora Toba.

Cierto que ayer el frío, además de la lluvia que asomaba de cuando en vez, y cuadrando el día en medio de semana, no animaba mucho a las ventas. Los devotos se achicaron un tanto a primera hora, y no fue hasta la misa de once de la mañana que el público comenzó a afluir en buen número. Como era de esperar y a tenor de otros años, las misas vespertinas de 18.00 y 19.00 horas contaron con mucha afluencia, llenándose el aforo del templo, lo que obligaba a muchos devotos a seguir el oficio de pie.

En la labor pastoral se fueron turnando varios curas de la zona, sumando media docena a lo largo de la jornada para auxiliar al cura párroco Aurelio Ares Regueiro, uno de los más veteranos de la tabla. No en vano Aurelio Ares lleva oficiando en Dena 27 años, desde que en 1996 se hiciera cargo de la parroquia por decisión del Arzobispado. Pese a su edad, su entrega y la falta de vocaciones le llevó a oficiar también desde hace años como párroco de Vilalonga.

Culminaban así las fiestas de una santa Lucía, a la que el fervor religioso considera abo-gada de los males de la vista, al morir como mártir en el siglo IV.

Según la leyenda, a esta santa italiana le fueron arrancados los ojos de sus órbitas durante el martirio en tiempos de las persecuciones emprendidas por emperador romano Diocleciano. Un nombre, el de Lucía, que se corresponde con “la que lleva la luz”; de ahí también su alusión como abogada la vista y las enfermedades de los ojos.