A Illa despide a María Nine, fundadora de Mulleres Rurais e integrante de la Coral

Fundadora de la asociación de Mulleres Rurais, integrante de la Coral Polifónica, actriz amateur en la Escola de Teatro de A Illa o presidenta de la Cruz Roja en el municipio. Esas son solo algunas de las facetas de María Nine Dios, la exconcejal socialista que falleció ayer en A Illa y cuyo funeral se celebrará hoy, a las 15.00 horas, en la iglesia de San Xulián, antes de recibir sepultura en el cementerio parroquial.

María Nine Dios tenía 86 años y fue concejal entre 1999 y 2003, formando parte del grupo de gobierno que encabezaba Manuel Vázquez y que se convertía en el primero salido de unas urnas como Concello propio. Durante esos cuatro años se encargó de las áreas de Servizo Sociais, Sanidade, Familia e Muller. Antes de su desembarco en la política, Nine había conocido la emigración en Suiza, de donde regresó tras jubilarse para establecerse definitivamente en su tierra natal, A Illa. Activa y siempre discreta, eludiendo cualquier tipo de protagonismo, Nine no dudó en poner siempre de su parte para impulsar todo tipo de actividades, desde la Escola Municipal de Teatro hasta los actos de la Semana Santa.