“Esperar que un niño haga un uso racional de las pantallas es pedir imposibles”

A la vuelta de Navidad, los menores no podrán utilizar el teléfono móvil en los centros educativos, ni siquiera en los recreos o el comedor. Grupos de padres empiezan a ponerse de acuerdo para no comprar o regalar teléfonos móviles a sus hijos antes de una determinada edad... En los últimos meses se han multiplicado las suspicacias hacia los efectos que las “pantallas” puedan tener sobre la salud física y mental y el rendimiento académico de niños y adolescentes. Ecologistas en Acción también avisa sobre los efectos perniciosos de la digitalización en las aulas. Cada vez, más centros aparcan los libros de texto y los sustituyen por ordenadores portátiles que funcionan por wifi. Ecologistas en Acción lo considera un error. Ayer dieron una charla en Vilagarcía, y hoy estarán en As Bizocas (O Grove).

–¿Por qué abogan por desdigitalizar la educación?

–Hace falta una evaluación de todo lo que supuso este proceso y lo que dice la ciencia. El Instituto Karolinska de Suecia considera que todo el sistema de digitalización de la educación ha estado basado en suposiciones sin contrastar sobre los presuntos beneficios pedagógicos y sin tener en cuenta los efectos negativos que estas tecnologías tienen en el desarrollo cerebral y académico de los menores.

–En Galicia está relativamente extendido el E-Dixgal, que supone prescindir de los libros de texto y trabajar con ordenadores portátiles. ¿Qué opina del programa?

–Con niños de ciertas edades, el uso en sí mismo de los medios tecnológicos ya supone un abuso. No podemos enseñar a conducir un coche de Fórmula 1 a un niño si antes no aprendió a andar en bicicleta, del mismo modo que no podemos pedir a un niño que tome un vaso de agua de una boca antiincendios y confiar en que no se moje. Esperar que un niño de ocho, nueve, diez u once años haga un uso racional de las pantallas es pedir imposibles. Ya a los adultos nos cuesta hacer un uso racional del teléfono inteligente, cuanto más a un niño.

–¿Son adictivas las redes sociales y los “smartphones”?

–Sí, están preparados para serlo. Aprovechan los avances en el conocimiento del cerebro para desarrollar herramientas que facilitan la dependencia. Y las personas más vulnerables son los niños, porque todavía no han finalizado su desarrollo cerebral.

–¿Están relacionados los resultados discretos del último Informe Pisa en varias áreas con la digitalización en las aulas?

–Evidentemente, y de hecho la primera conclusión que sacó la ministra de Escuelas de Suecia cuando se presentaron los datos del anterior Informe Pisa fue que la digitalización había contribuido a empeorar los resultados. Tenemos que aprender de lo que están haciendo los directivos de las grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley. Ellos escolarizan a sus hijos en centros desdigitalizados. Los mandan a las escuelas Waldorf, en las que empiezan a introducir algún medio digital a partir de los 16 años. La gente que conoce el funcionamiento de estas tecnologías aplica con sus hijos el principio de cautela.

–¿Qué opina de la decisión de la Xunta de prohibir el uso de los móviles en colegios e institutos?

–Hacen falta espacios libres de pantallas en la enseñanza, pero la situación actual requiere de decisiones que van más allá de la normativa. Hay que educar, concienciar y empoderar a las familias que quieran retrasar el uso disruptivo de las pantallas por parte de sus hijos.

–En China sopesan limitar por ley el acceso de los menores a los móviles. ¿Habrá que dar un paso legislativo similar en los países occidentales?

–Cuando yo era niño, los profesores fumaban en clase. En esa época era impensable que pasados los años el tabaco estaría prohibido en los espacios públicos, y ahora lo está. El debate sobre si hay que restringir o no el acceso de los menores a las pantallas está servido. Hay que recuperar espacios libres de medios digitales e inalámbricos y tender hacia ese tipo de evaluaciones y normativas. Aunque lo que más hace falta en el fondo es una gran formación para la prevención.

–En los centros que utilizan ordenadores en el aula emplean fundamentalmente conexiones inalámbricas vía wifi. Y ustedes se muestran especialmente preocupados por esta tecnología. ¿Por qué?

–Lo que hacemos es recoger las alertas científicas que van llegando desde todas las disciplinas en el ámbito de las radiofrecuencias. La Sociedad Española de Protección Radiológica, que es una sociedad científica, ya apuntó en 2022 que era conveniente supervisar y limitar la exposición de los niños a las conexiones sin hilos, por su mayor vulnerabilidad. No es una opinión de Ecologistas en Acción, sino unas recomendaciones de la Sociedad Española de Protección Radiológica que no se están aplicando en las aulas españolas. En Francia y Chipre el wifi está prohibido por ley en las escuelas infantiles, y en los centros de Primaria y Secundaria se aconseja mantenerlo apagado mientras no se está utilizando.