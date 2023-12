Los pescadores lamentan la mala imagen de las embarcaciones abandonadas en Tragove

Portos, que depende de la Consellería do Mar, dispone de una parcela en Tragove en la que deposita embarcaciones que han sido declaradas en abandono. Lo que reclaman los pescadores de Cambados es que la administración sea mucho más ágil con los trámites administrativos para vender (o desguazar) las naves, evitando así que pasen tanto tiempo en el muelle cambadés, degradándose. Algunas de las que permanecen ahora en la referida parcela, de hecho, llevan más de dos años paradas.

Una de las embarcaciones que Portos de Galicia ha depositado en la explanada, situada frente al varadero, es la “Pemeia”, una plataforma flotante de la “hatchery” de la depuradora de mariscos Remagro, que llegó remolcada al puerto cambadés hace un par de años.

Lo hizo después de innumerables quejas en O Grove, ya que pese a estar fuera de actividad, estaba ocupando desde 2017 un espacio de atraque en la lámina de agua que necesitaban los pescadores.

La “Pemeia” fue trasladada a finales de noviembre de 2021 hasta el puerto de Tragove por una empresa contratada por Portos de Galicia. La embarcación llevaba cuatro años inactiva. La operativa del remolque desde O Corgo hasta Cambados generó mucha expectación en el puerto cambadés, pues la envergadura del barco obligó a utilizar dos grúas de grandes dimensiones para poder sacarlo del agua. Los trabajos se desarrollaron en las inmediaciones del varadero, y fue necesario cortar el paso de vehículos por esa zona por motivos de seguridad.

El “Pemeia” llevaba cuatro años inactivo en el puerto de O Grove, y los armadores de esta localidad llevaban tiempo reclamando su retirada, pues ocupaba una zona de amarre necesaria para las embarcaciones de pesca. Portos de Galicia explicó en ese momento que había reclamado a los armadores de la plataforma la retirada de la nave, pero como los empresarios no hicieron caso, fue la Xunta la que actuó. Eso motivó el inicio de un procedimiento de traslado forzoso del muelle grovense.

La actuación tuvo un coste de 18.000 euros, e incluyó el traslado de la embarcación por mar hasta el puerto cambadés de Tragove, siendo posteriormente izada a tierra en las proximidades del varadero y del helipuerto, que se encuentra en la parcela situada más al sur del recinto portuario.

De ese modo, se liberó un espacio muy codiciado en el puerto de O Grove. El “Pemeia” sorprende por sus grandes dimensiones (tiene 24 metros de eslora), muy superiores a los de otros cuatro barcos que Portos tiene en la explanada. Se trata de bateeiros con casco de madera. De uno de ellos ya solo se conserva el cascarón exterior.

La historia del "Pilar" y el "Andaluz"

También tiene historia el “Andaluz”. Este barco tenía su base en el puerto de Meloxo, en O Grove, y llegó un momento en el que su propietario dejó de hacerse cargo de la embarcación.

Debido a la falta de mantenimiento, la embarcación estuvo a punto de hundirse en más de una ocasión en Meloxo. Las primeras veces intervino el propietario, y evitó el naufragio achicando el agua.

Pero posteriormente tuvo que hacerse cargo Portos de Galicia, a instancias de Capitanía Marítima, que alertó del riesgo que podría suponer para la navegación el hundimiento del buque.

Como en el caso de la plataforma “Pemeia”, la Xunta de Galicia trasladó al “Andaluz” a la explanada que tiene en Tragove. Trató de que el propietario se hiciese cargo de la nave, pero al no lograrlo inició los trámites para declararlo abandonado. Con anterioridad, notificó al propietario que tenía que hacerse cargo de él a través del Diario Oficial de Galicia, pues no lo logró mediante las comunicaciones a su domicilio. Para entonces, hacía ya meses que el armador no pagaba las tasas por el atraque.

La intención de la administración es vender el bateeiro. De no lograrlo, deberá hacer los trámites para desguazarlo y que los residuos sean tratados por un gestor autorizado. El “Andaluz” lleva en Tragove algo más de dos años.

Es más reciente la llegada a Cambados del “Pilar”, un bateeiro procedente de Meira (Moaña”. Recientemente, se publicó en el Diario Oficial de Galicia una resolución de Portos de Galicia por la que se reclama al propietario del barco algo más de 4.200 euros en concepto de gastos por el traslado de la embarcación.

Portos de Galicia cuenta también en Tragove con una parcela, cerrada, en la que se almacenan otro tipo de embarcaciones, más pequeñas. De hecho, convocó una subasta de varias de ellas en el mes de diciembre de 2021.