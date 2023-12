El Arosa quiere que Vilagarcía disfrute en A Lomba de la histórica visita del Valencia

Mañana a las 21.00 horas empezará a rodar el balón en un partido sin precedentes. El Arosa recibe al Valencia, un histórico del fútbol español y europeo, con motivo de la segunda ronda de la Copa del Rey. La expectación sigue en aumento y desde el club confían en que A Lomba registre un extraordinario aspecto como corresponde a un partido que será difícil volver a ver.

Si bien desde la entidad han mostrado su satisfacción porque ya son cerca de 2.000 las entradas retiradas, la confianza está puesta en que hoy mismo pasen por el club muchos más aficionados, al igual que mañana por taquilla. Ni siquiera la polémica surgida por el precio de las entradas debería impedir que A Lomba estuviese, como mínimo, con la misma atmósfera que en el día de la visita del Granada.

Manuel Abalo, presidente del Arosa, pone en valor la oportunidad que supone recibir en Vilagarcía a un club de tanta jerarquía: “Nunca pensé que jugaríamos contra un equipo como el Valencia que es de los mejores de España. Ahora mismo no está en su mejor nivel, pero el Valencia siempre fue un club que para mi era el tercero de España después del Real Madrid y el Barcelona”.

En la parcela deportiva, la visita del equipo dirigido por Rubén Baraja no intimida, sino más bien motiva a comprobar donde están los límites del propio equipo. Luisito es claro al respecto apuntando que “A mi en ilusión y en sueños no me gana nadie. Les dije a los futbolistas que teníamos que ganar a la UDO y que el Valencia las va a pasar canutas. Estoy convencido. De 10 partidos el Valencia te gana 9, pero hay uno que no te lo gana. La clave estará en que todas las oportunidades que tengan ellos las fallen y que nosotros, la uno o dos que tengamos, acertemos”.

Esas ganas de hacer un buen papel no están reñidas con el realismo que emana la diferencia de categoría. “No voy a ser un fantasma y decir que podemos eliminar al Valencia fácil, pero en la vida creer es poder. Eso lo tengo muy claro. Nosotros en ilusión somos unos campeones, y entrenamos como puede entrenar el Valencia, pero la calidad de futbolistas es la que es. A un partido solo puede pasar de todo y yo tengo una fe ciega en los futbolistas”, apuntó el entrenador.

Concluye Luisito señalando que “La Copa del Rey es una oportunidad y un orgullo competir contra un equipo del nivel del Valencia. Sé que toda la ciudad está súper ilusionada y a ver si somos capaces de darle una alegría”.

Dos “primeras” en un mes luego de 30 años sin Copa

Luego de clasificarse para la Copa del Rey debido a su segundo puesto en liga regular la pasada temporada, unido a la imposibilidad de disputarla el Deportivo B por su condición de filial, el Arosa disputará su segundo partido ante un rival de Primera División en apenas un mes después de 30 años fuera de la competición del KO.

Es precisamente el precedente ante el Granada, el asidero al que se agarran las esperanzas de los capitanes arlequinados para seguir adelante en la competición. Manu Táboas tiene claro que “estamos muy ilusionados e intentaremos competir con nuestras armas para aferrarnos a las posibilidades que tengamos. No lo van a tener fácil. Ojalá la gente venga a arroparnos porque esto es de todos, de la ciudad, del equipo y que sea una fiesta”.

También Sergio Cotilla sabe que existe alguna posibilidad de sorprender a todo un Valencia, “a un partido puede pasar de todo y más en A Lomba. Es un partido que disputas de otra manera e incluso con más ilusión que contra el Granada. Queremos hacerle el partido más difícil posible al Valencia porque sería una maravilla poder eliminarles”.

Sylla señala que “el ritmo es la principal diferencia. Contra el Valencia jugué hace 3 años y tenían mejor equipo. Vamos a competirle hasta donde podamos y a ver si tenemos suerte”.